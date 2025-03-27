Amsterdam’daki Saldırıda 5 Kişi Yaralandı

HÜKÜMETİN AÇIKLAMASI

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da bulunan Dam Meydanı yakınlarındaki Sint Nicolaasstraat’ta meydana gelen bıçaklı saldırıda en az beş kişi yaralandı. Olayın ardından çok sayıda polis ve ambulans bölgeye yönlendirildi. Yetkililer, olayla ilgili olarak kaç kişinin etkilendiğini ve yaralıların durumunu değerlendirmeye devam ediyor.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Polis, bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren şahsı gözaltına aldı. Saldırının arka planı ve nedeni hakkında henüz net bir bilgi yok. Anında müdahale söz konusu olurken, yerel halkta ciddi bir endişe ve korku yaratmaya neden oldu. Olay yerindeki güvenlik önlemleri artırıldı ve soruşturma başlatıldı.