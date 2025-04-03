Amsterdam Dam Meydanı’nda Şok Edici Patlama

Olayın Gelişimi

Amsterdam’ın turistik merkezi olan Dam Meydanı’nda meydana gelen korkunç olayda, kendi aracını kasten patlattığı düşünülen bir kişi ağır yaralandı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, meydanda park halinde bulunan küçük kırmızı bir araçtan aniden alevlerin yükselmesiyle panik başladı. Patlamanın ardından araçtan bir adam çıktı ve üzerindeki kıyafetler yanarak meydanda dolaşmaya başladı. Olay anını yansıtan ve sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, kıyafetleri alev almış halde sendeleyerek yürüyen kişi yer alıyor. Çevrede bulunan vatandaşların panik içinde kaçıştığı görüntüler de dikkat çekti.

Polis Açıklamaları

Amsterdam polisinden yapılan resmi açıklamada, “Kamera kayıtları incelendiğinde, yangının kalabalık bir alanda meydana gelen patlamadan kaynaklandığı tespit edildi. Araç sahibinin yangına bilerek sebep olduğundan şüpheleniyoruz” ifadesi kullanıldı. Olay yerine kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri, alevler içindeki şahsı yangın söndürücülerle söndürdükten sonra sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırdı. Yaralının sağlık durumu hakkında henüz resmi bir bilgi verilmedi.

Gösteri ve Soruşturma Süreci

Emniyet yetkilileri, olayın gerçekleştiği sıralarda meydanda bir Filistin yanlısı gösterinin düzenlendiğini, fakat iki olay arasında henüz bağlantı olduğuna dair bir kanıt bulunmadığını bildirdi. Söz konusu olay, önceki hafta aynı bölgede gerçekleşen ve 5 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırının ardından meydana geldi. Bu saldırının faili olarak, Ukrayna’nın Donetsk bölgesinden 30 yaşında bir kişinin terör amacıyla hareket ettiği bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve güvenlik nedeniyle meydanın bir bölümünün hala kapalı olduğunu belirtti.