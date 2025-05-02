Amuderya Nehri Yönetimi Anlaşması İmzalandı

ÖZBEKİSTAN VE AFGANİSTAN ARASINDA YENİ ANLAŞMA İMZALANDI

Özbekistan ile Afganistan arasında, Amuderya Nehri’nin ortak yönetimi ve kullanımı konusunda bir anlaşma imzalandı. Özbekistan Tarım Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, Tarım Bakan Yardımcısı Cemşid Abduzuhurov başkanlığındaki heyet, Afganistan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu tema sırasında Abduzuhurov ve ekibi, Afganistan tarım, su ve enerji bakanlıklarından üst düzey yetkililer ile birlikte Belh Valisi Hacı Muhammed Yusuf Vefa ile bir araya geldi.

GÖRÜŞMELERDE ELE ALINAN KONULAR

Görüşmelerde iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi, tarım ürünlerinin ithalat-ihracat süreçlerinin sadeleştirilmesi, bitki karantinasıyla ilgili ortaklıkların kurulması ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı gibi konular ele alındı. Özellikle Amuderya Nehri’nin su havzasının ortak yönetimi üzerine ayrıntılı görüş alışverişinde bulunuldu. Bu toplantının sonucunda, Amuderya Nehri’nin sularına ilişkin ortak yönetim ve kullanımını sağlayan anlaşma resmen imzalandı.

KUŞTEPE KANALI PROJESİ VE ETKİLERİ

Afganistan, Kuştepe Kanalı Projesi’nin inşasına 2022 yılında başlanmıştı. Toplamda 285 kilometre uzunluğunda olan bu kanal, tabanda en az 80, yüzeyde ise 150 metre genişliğe sahip. Derinliği ise 8 ila 13 metre arasında değişiyor. Kuştepe Kanalı ile, Afganistan’ın Tacikistan, Özbekistan ve Türkmenistan sınırında bulunan Amuderya Nehri’nin sularının ülke içine aktarılması planlanıyor. Bu proje ile birlikte bölgede tarım ve hayvancılığın yanı sıra ekonominin canlandırılması öngörülüyor.

Fakat Özbekistan, Kuştepe Kanalı’nın faaliyete geçmesi durumunda Amuderya Nehri’nin sularının üçte birinin alınacağı endişesini taşıyor. Bu durumun bölgedeki su sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor. Eylül 2023’te Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, projenin Orta Asya’daki su dengelerini değiştireceğini dile getirmişti.