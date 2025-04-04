Ana De Armas’ın Etkileyici CinemaCon Görünümü

Ana de Armas Dikkatleri Çekti

Ana De Armas, Perşembe günü Las Vegas’ta düzenlenen CinemaCon 2025 etkinliğinde şık bir elbise ile dikkatleri üzerine çekti. Elbisesinin derin dekoltesiyle göz kamaştıran 36 yaşındaki De Armas’a, etkinlikte 62 yaşındaki Tom Cruise da eşlik etti. İkilinin, Şubat ayında Londra’da Sevgililer Günü’nde birlikte akşam yemeği yemeleri, aralarındaki ilişki hakkında romantik iddialara yol açmıştı.

Profesyonel İşbirliği Beklentisi

Ancak DailyMail.com’a bilgi veren kaynaklar, bu ilişkiyle ilgili iddiaların aslında tamamen profesyonel bir bağ olduğunu açıkladı. Tom Cruise’un, başarılı “Top Gun: Maverick” filminin ardından “Days of Thunder” (Şimşekli Günler) filminin devamı gibi projelerde Ana ile çalışmak istediği bilgisi edinildi. Ana De Armas, bu sırada “Ballerina” adlı aksiyon filminin tanıtımlarını yapıyor.

Etkinlikteki Diğer Ünlü İsimler

CinemaCon’da Ana De Armas, parlak detaylara sahip bir elbise ve şık topuklu ayakkabılarla poz verirken, Tom Cruise ise siyah gömlek, siyah kot pantolon ve deri ayakkabılardan oluşan sade bir kıyafet tercih etti. Etkinliğe ayrıca Channing Tatum, Elle Fanning ve Jared Leto gibi diğer Hollywood yıldızları da katıldı.

Tom Cruise’un Gizli Hayatı

Bir kaynak, “Tom ve Ana arasında romantik hiçbir şey yok. Birlikte çalışabilecekleri filmler hakkında konuşuyorlar,” şeklinde bilgi verdi. Bununla birlikte, “Tom, Ana’nın oyunculuğunu beğeniyor ve aralarında profesyonel bir kimya olup olmadığını görmek istiyor,” diye ekledi. Tom Cruise, geçmişteki üç evliliği sonrasında özel hayatını gizli tutmayı başarıyor. Ana De Armas ise en son Kasım ayında İspanya’da Manuel Anido Cuesta ile görüntülenmişti. Bu durum, Ben Affleck ile yaşadığı ilişkiden sonra çıkmaya başladığı Tinder yöneticisi Paul Boukadakis ile olan ilişkisinin sona erdiğini düşündürüyor.