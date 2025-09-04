Ana Paula’nın Kromozom Yapısı İlginçtir

Ana Paula Martins’in vücudundaki her hücrede, kadınların cinsiyet özellikleriyle ilişkili XX kromozomları mevcut. Ancak, Ana Paula’nın kan hücrelerinde XY kromozomları bulunuyor ki bu kromozomlar genelde erkeklere ait. Bu sıra dışı durum, doktorların Ana Paula’nın kanının, ikiz erkek kardeşinden geldiğini düşünmesiyle ortaya çıktı. Bu keşif, Ana Paula’nın 2022 yılında yaşadığı düşük sonrasında gündeme geldi.

KROMOZOM ANALİZİ İLE ŞAŞIRTAN SONUÇ

Tıbbi incelemeler sırasında bir jinekolog, hücrelerdeki kromozomların kontrolü için bir karyotip testi yapılmasını önerdi. Bu test genellikle kan örneğinden yapılıyor. Ana Paula, “Laboratuvar benimle iletişime geçti, öyle değil mi? Ve testi tekrarlamamı söylediler” diyerek süreci hatırlıyor. Test sonuçları, Ana Paula’nın kanında XY kromozomlarının varlığını ortaya koydu ve bu durum hem onu hem de doktorları şaşkına çevirdi. Brezilya’daki Fleury Medicina e Saude’de çalışan jinekolog ve São Paulo Üniversitesi’nde profesör olan Gustavo Maciel, “Hastayı muayene etmeye gittim ve tamamen normal kadın özelliklerine sahipti” diyor ve ekliyor: “Bir rahmi, bir yumurtalığı vardı… Yumurtalıkları aktifti.” Ana Paula, Prof. Maciel ve ekibiyle birlikte tıbbi bir araştırmaya yönlendirildi.

Araştırma sürecinde Ana Paula’nın ikiz kardeşinin varlığı, vakasının anlaşılmasında önemli bir aşama oldu. DNA karşılaştırması, Ana Paula’nın kan hücrelerinin ikiz kardeşinin kan hücreleriyle aynı olduğunu ortaya koydu. “Ağzındaki DNA’da, tenindeki DNA’da o, kendi kişiliğine sahip,” diyor Prof. Maciel ve ekliyor: “[Onun] kanında… o onun kardeşidir.” Ana Paula’nın durumu, vücutta iki DNA setinin bulunduğu bir kimera vakası olarak tanımlanıyor. Dr. Quaio, “Kendiliğinden oluşan kimera çok nadir görülen bir olay” diyor. Araştırmacılar, farklı cinsiyetteki ikiz kardeşler arasında kan alışverişi gerçekleştiği, dolayısıyla Ana Paula’nın plasentasının, ikiz kardeşiyle bir tür temas kurduğunu düşünüyor.

KARDEŞ KANINA ULAŞIM PROSESİ

Prof. Maciel, fetal-fetal transfüzyon süreci yaşandığını ve bu süreçte her ikisinin damarlarının göbek kordonunda birbirine dolandığını belirtiyor. Bu durum, kan örneklerinin Ana Paula’ya aktarılmasını sağladı. Maciel, “Ve en etkileyici olanı da bu malzemenin onun hayatı boyunca orada kalmış olması” diyor. Üstelik, kardeşinin kan hücrelerinin Ana Paula’nın kemik iliğine yeniden yerleşerek XY kromozomlu kan üretmeye başladığı düşünülüyor. Ana Paula’nın vücudunun geri kalan kısmı ise XX olarak kalmış durumda.

Araştırma ekibi, bu sıra dışı durumun bağışıklık ve insan üremesi üzerine önemli bulgular sağlayabileceğine inanıyor. Ana Paula’nın bağışıklık sistemi, kardeşinin hücrelerini kabul ederek onlara saldırmıyor. Prof. Maciel, “Onun vakası, örneğin organ nakli konusunu daha iyi anlamamız için bize araştırma olanakları sağlayabilir” diyor. Kadınlarda XY kromozomlarıyla ilgili nadir durumlar bulunuyor ancak genellikle doğurganlık sorunlarıyla bağlantılı oluyor. Ana Paula’nın durumu ise farklılık gösteriyor. Çalışma sırasında hamile kalan Ana Paula, sağlıklı bir erkek çocuk dünyaya getirdi.

Yapılan genetik analizde çocuğun DNA’sı beklenildiği şekilde bulundu. Prof. Maciel, “[Ana Paula’nın] yumurtası onun genetik materyalini içeriyor. Vücudunda dolaşan kan buna müdahale etmedi” diyor. Ana Paula, genetik değişikliğin sebebini bulmanın önemli olduğunu belirtirken, bu durumun hamileliğini etkilemeyeceğini umuyordu. “Hedefimin önüne geçebilecek bir şey değildi” diyor Ana Paula ve ekliyor: “Hedefim bebeğimi doğurmaktı.”