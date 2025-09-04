Ana Paula’nın Vücudunda İki Kromozom Seti Var

ANORMAL KROMOZOM YAPISI VE KİMERİZM DURUMU

Ana Paula Martins’in vücudundaki her hücrede kadınlara ait olan XX kromozomları bulunuyor. Ancak dikkat çekici bir durum var; Ana Paula’nın kan hücrelerinde erkeklere özgü XY kromozomları yer alıyor. Bu daha önce hiç görülmemiş bir vaka olarak karşımıza çıkıyor. Doktorlar, Ana Paula’nın hücrelerinin ikiz erkek kardeşinden geldiğini, doğum öncesi dönemdeki ikiz gebelik sırasında bu durumun oluştuğunu düşünüyor. Bu durumun ortaya çıkması, Ana Paula’nın 2022 yılında yaşadığı düşük olayıyla birleşiyor.

KARYOTİP TESTİ VE ŞAŞIRTICI SONUÇLAR

Bir tıbbi muayene esnasında bir jinekolog, Ana Paula’ya bir karyotip testi yapılmasını öneriyor. Genelde bu test kan örneği ile yapılmakta. Ana Paula, “Laboratuvar benimle iletişime geçti, öyle değil mi? Ve testi tekrarlamamı söylediler” diyerek yaşadıklarını hatırlıyor. Test sonuçları, onun kanında XY kromozomlarının olduğunu gösteriyor ki bu durum hem Ana Paula hem de doktorları için büyük bir şok oluşturuyor. Brezilya’daki sağlık kuruluşu Fleury Medicina e Saude’de çalışan jinekolog ve São Paulo Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde profesör olan Gustavo Maciel, hastayı muayene ettiğinde, “Tamamen normal kadın özelliklerine sahipti” diyor. Ana Paula’nın durumu, genetik uzmanı Dr. Caio Quaio’nun dikkatini çekiyor ve araştırma başlatılıyor.

DNA ANALİZİ VE KARDİYOLOJİK BAĞLANTILAR

Araştırmalar sırasında Ana Paula’nın ikiz kardeşinin varlığını açıklaması, bu tuhaf durumun anlaşılmasında kritik bir rol oynuyor. DNA karşılaştırması, Ana Paula’nın kan hücrelerinin yalnızca kendi ikiz kardeşinin hücreleriyle aynı olduğunu ortaya çıkarıyor. Prof. Maciel, “Ağzındaki DNA’da, tenindeki DNA’da o, kendi kişiliğine sahip,” diyor ve devam ediyor: “[Onun] kanında… o onun kardeşidir.” Ana Paula’nın vücudunda iki farklı DNA setinin bulunduğu kimera durumu gözlemleniyor. Dr. Quaio, bu durumun “çok nadir görülen bir olay” olduğunu belirtiyor.

DÜNYA ÇAPINDAKİ ARAŞTIRMALARA IŞIK TUTABİLİR

Bilim insanları, Ana Paula’nın plasentasının hamilelik süresince ikiz kardeşiyle bir tür kan aktarımı gerçekleştirmiş olabileceğini düşünüyordu. Prof. Maciel, “Fetal-fetal transfüzyon dediğimiz bir transfüzyon süreci yaşandı,” açıklamasında bulunuyor. Bu süreç, her ikisinin damarlarının göbek kordonunda birbirine dolanmasıyla gerçekleşiyor. Kardeşinin kan hücrelerinin Ana Paula’nın kemik iliğine yerleşerek XY kromozomlu kan üretmeye başladığı tahmin ediliyor. Dr. Quaio, “Yani kardeşinden bir parça taşıyor içinde” diyor. Araştırma ekibi, bu ilginç durumun bağışıklık ve insan üremesi üzerine yürütülecek çalışmalara yardımcı olabileceğine inanıyor.

HAMİLELİK DÖNEMİ VE SONUCU

Ana Paula, genetik değişikliğin altında yatan nedenleri araştırırken, bunun hamileliğini etkilemeyecek olmasından da memnun kaldı. “Hedefimin önüne geçebilecek bir şey değildi,” diyor Ana Paula ve ekliyor: “Hedefim bebeğimi doğurmaktı.” Yapılan genetik analizler, doğum yaptığı erkek çocuğunun DNA’sının beklendiği gibi olduğunu ortaya koyuyor: Kromozomların yarısı anneden, yarısı babadan gelirken, amcasından da herhangi bir kromozom yok. Bu durum, Ana Paula’nın yumurtasının kendi genetik materyalini içerdiğini gösteriyor ve onun için önemli bir gelişme sunuyor.