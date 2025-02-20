Ana Su Hattı Patladı, Mahalle Buz Tuttu

TRAJİKOMİK OLAY AMERİKA’DA GERÇEKLEŞİYOR

Detroit kentinin bir mahallesinde, 1930’larda inşa edilen ana su hattının patlaması sonucu ilginç bir durum oluştu. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. Patlama sonrasında mahalle bir anda su altında kalırken, hava sıcaklığı da -21 dereceye kadar düştü.

SU, MAHALLEDE DONDU

Sokakları basan su, donarak buz haline geldi. Bu durum, sokakta park eden araçların da donan suyun içinde kalmasına yol açtı ve ortaya ilginç görüntüler çıkmasına neden oldu.

BELEDİYE GÖREVLİLERİ SORUNU ÇÖZMEK İÇİN ÇALIŞIYOR

17 Şubat’ta meydana gelen bu olayın ardından, belediye ekiplerinin sorunu çözmek için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.