Anadolu Ajansı (AA) Başkanı Konuk Oldu

FİLİSTİN İÇİN SESİZ KALMA CANLI YAYINI

Türkiye Basın Federasyonunun (TÜBAF) öncülüğünde gerçekleşen “Filistin İçin Sessiz Kalma” isimli canlı yayına, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz konuk oldu. TÜBAF, İsrail’in Filistin’deki insanlık dışı uygulamalarını protesto etmek için Sultanahmet Meydanı’nda bir etkinlik düzenliyor. Karagöz, CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk’ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen yayına katıldı.

BASIN MENSUPLARININ ZOR ŞARTLARI

Karagöz, Anadolu Ajansı’nın iki muhabirinin Filistin’de şehit olduğunu belirtip, İsrail Ordusu’nun Gazze’de basın mensuplarının etkin olmasını istemediğini ifade etti. “Pek çok uluslararası basın kuruluşu güvenlik nedeniyle orada operasyonlarını durdurdu” diyen Karagöz, AA’nın Filistin’deki faaliyetlerini hiç durdurmadığını vurguladı. AA muhabirlerinin zor şartlarda görev yaptığını belirten Karagöz, “Basın mensupları çok zor şartlarda çalışıyor ama her an bombalanabileceğiniz, ölebileceğiniz duygusuyla çalışmak bambaşka bir şey” şeklinde konuştu.

GÖREV BİLİNCİ VE STRATEJİK ÇALIŞMALAR

Karagöz, Gazze’deki muhabirlerin hayatlarını adadığını, yaralanan muhabirleri Türkiye’ye getirdiklerini ve tüm olumsuzluklara rağmen Gazze’deki gelişmeleri dünyaya duyurmada ısrarcı olduklarını söyledi. Gazze’de olup biteni etkili bir şekilde duyurmayı hedef kriterleri arasında olduğunu belirten Karagöz, AA’nın bu konudaki haberlerinin sürekli arttığını ifade etti. Hazırlanan haberlerin, dünyanın farklı medya kuruluşları tarafından kullanıldığını dile getirerek, insan hakları aktivistlerinin de AA’nın içeriklerinden faydalandığını aktardı.

GAZZE’DEKİ GAZETECİLERİN YAŞADIĞI ZORLUKLAR

Karagöz, Gazze’deki durumun dışarısından çok farklı olduğunu ve gazetecilerin büyük riskler altında çalıştığını ifade etti. “Bölgedeki muhabirler, her an ne zaman ne çeşit bir bomba düşeceğini bilmeden çalışıyorlar” diyen Karagöz, İsrail istihbarat servisinin bu gazetecileri yakından takip ettiğini belirtti. AA’nın iki muhabirinin vefat ettiğini ancak birçoklarının ölümden döndüğünü ekleyen Karagöz, gazetecilerin üzerlerine kayıtlı evlerin tespit edilerek bombalandığını aktardı.

Karagöz, muhabirlerin haber peşinde koşarken aynı zamanda haberin parçası haline geldiklerini belirtti. “Öldürerek zafer kazanamazsınız. Dünya tarihinde hiçbir güç öldürerek zafere ulaşmamıştır” diyen Karagöz, çocuk ölümlerinin kabul edilemez olduğunu vurguladı. İsrail’in, çocukları öldürerek kendi sonunu hazırladığını belirten Karagöz, buna karşı dünya genelinde bir nefret oluştuğunu ifade etti. Öne çıkan noktalardan biri ise, ABD’deki üniversitelerden mezun olanların, “Özgür Filistin” ifadeleriyle mezuniyet konuşmalarını sonlandırdığıydı.

HABER GÖRSELLERİ VE YENİ YAYINLAR

Karagöz, AA yayınlarının, Gazze’deki insan hakları ihlallerine dair görseller içerdiğini ve bu konulara ışık tuttuğunu belirtip, “Kanıt” ve “Tanık” isimli kitaplardan bahsetti. “Sanık” kitabının hazırlık sürecinin de devam ettiğini aktardı.