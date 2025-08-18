Anadolu Ajansı (AA) Medya Teknolojileri Hackathonu Başladı. Yenilikçi Projeler Geliştirilecek, Deneyimler Tasarlanacak. Başvuru İçin Son Tarih 7 Eylül. Ödüller 12 Ekim’de Belirlenecek. Hackathon’da Katılımcılara Eğitim Verilecek. Detaylar İçin Hackathon.aa.com.tr’ye Bakın

MEDYA TEKNOLOJİLERİ HACKATHONU İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI

Medya teknolojileri alanında bir yenilik olarak, Anadolu Ajansı’nın Medya Teknolojileri Hackathonu V2.0 için başvurular açılmış durumda. Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen bu etkinlik, Ziraat Bankası’nın ana sponsorluğunda, Anadolu Ajansı, AA Teknoloji, DIGIAGE ve Bilişim Vadisi işbirliğiyle gerçekleştirilecek. Etkinlik, medya sektörünün dijital yüzünü yenilemek ve haber okuma ile dijital ortamda haberi tüketme alışkanlıklarına dair kullanıcı deneyimini güçlendirecek yenilikçi projelerin geliştirilmesini amaçlıyor. Bu bağlamda, AA’nın dijital platformlarında kullanıcı deneyimini iyileştirmek, erişimi artırmak ve etkileşimi güçlendirmek için oyun ve oyunlaştırma temelli yenilikçi çözümler üretmek hedefleniyor.

YARISMA SÜRECİ VE MENTÖRLÜK DESTEĞİ

Katılımcılardan, yaratıcı ve teknik açıdan güçlü projeler üreterek haber deneyimini yeniden tasarlamaları bekleniyor. Yarışmacılar, AA’nın yenilikçi medya anlatımını dijital oyun diline adaptasyon yaparak interaktif deneyimler yaratma fırsatı bulacak. Yarışma başvuruları 7 Eylül’e kadar devam edecek. 15 Eylül-9 Ekim 2025 tarihleri arasında Çevrim İçi Geliştirme Dönemi uygulanacakken, 10-12 Ekim 2025 tarihlerinde İstanbul Ofisi’nde 48 Saatlik Yüz Yüze Geliştirme Dönemi düzenlenecek. Takımlar, çevrim içi dönem boyunca AA’nın teknik ve dijital haber mentörleri ile DIGIAGE’in oyun ve oyunlaştırma mentörleriyle projeler geliştirecek. Her takım için haftalık bire bir mentör görüşmeleri yapılacak ve iletişim, belirlenen platform üzerinden sürdürülecek.

PROJE SUNUMLARI VE ÖDÜLLER

İstanbul’da gerçekleşecek yüz yüze dönemde, takımlar 48 saatlik kesintisiz geliştirme süreci ile çevrim içi dönemdeki çalışmalarına son halini verecek. Çevrim içi geliştirme döneminde başarılı olan takımlar AA İstanbul Ofisi’nde 48 saatlik yüz yüze geliştirme sürecine davet edilecek. Etkinliğin bitişinde, projeler ana jüriye sunulacak ve değerlendirme sonucunda başarılı bulunan takımlar ödüllendirilecek. Projeler, “Oyun Konsepti ve Kullanıcı Deneyimi”, “Teknik Mükemmeliyet ve Sunum” ile “Ürünleştirme” başlıkları altında değerlendirilecek. Dereceye giren takımlar 12 Ekim’de yapılacak ana jüri oylaması ile belirlenecek. Birincilik elde eden takıma MacBook Pro, ikincilik kazananlara iPad Pro ve üçüncülük sıralamasında yer alanlara ise AirPods Pro hediye edilecek. Ayrıca, ilk üç dereceye giren takımlara 6 ay boyunca Bilişim Vadisi Kuluçka Merkezi üyeliği sağlanacak. Yarışmaya katılma hakkı elde eden tüm takımlar, çevrim içi dönem boyunca Eduvence eğitim platformuna ücretsiz erişim hakkı kazanacak. Medya sektörünün dijital yüzünü yenilemek ve kullanıcı deneyimini güçlendirmek isteyenler, yarışmaya başvuru yapabilir. Başvurular hackathon.aa.com.tr adresi üzerinden alınacak. Etkinlik, sosyal medya platformlarındaki @aa_medyatek ve @aa_medyateknolojileri hesaplarından takip edilebilecek.