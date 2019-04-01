İstanbul’da Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasında geçen seçim yarışı hakkında veri akışının durması sonrası Anadolu Ajansı’ndan ilk açıklama geldi.
Anadolu Ajansı (AA), yerel seçimlere ilişkin ‘AA Seçim Yayın Sistemine sahadan veri akışı gerçekleşmemektedir. Sahadan veya YSK’den veriler ulaştığında sonuçların aktarımı sürecektir.’ açıklamasında bulundu.
AA’dan yapılan açıklamada, “Seçim Yayın Sistemine sahadan veri akışı gerçekleşmemektedir. Sahadan veya YSK’den veriler ulaştığında sonuçların aktarımı sürecektir.” denildi.
TRT