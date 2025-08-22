Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Toplantısı Erzurum’da yapıldı. Yavuz Selim Turan ev sahipliği yaptı. Abdullah Aydın katılımcılara teşekkür etti. ASKON ilerlemeye ve üretmeye devam edecek. Şube Başkanları Türkiye için önemli görevler üstleniyor. Ekonomiyi canlandırma hedefimiz var

TEŞKİLAT TOPLANTISI ERZURUM’DA GERÇEKLEŞTİ

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Doğu Anadolu Bölge Teşkilat Toplantısı, Erzurum’da yapıldı. ASKON Teşkilat Komisyonu öncülüğünde Yavuz Selim Turan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, ASKON Doğu Anadolu Bölge Başkanı Abdullah Aydın başkanlık etti. Toplantıda, birçok şube başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, yer aldı.

ÖNEMLİ KONUŞMALAR YAPILDI

Toplantıda konuşan ASKON Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, “Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanımız kıymetli Orhan Aydın başkanımızın özverili destekleri ile iş dünyası olarak, ASKON olarak, uzun yıllardır ülkemize hizmet etmeye çalışmış, memleketimizin her sorunlarında, her sıkıntılarında yardımcı olmaya gayret etmiş ve bu memleketin, bu milletin, bu insanların değerlerine sahip çıkmaya çalışan önemli bir sivil toplum kuruluşuyuz. En zor günlerde en önde olmaya çalışan bir sivil toplum kuruluşu çatısı altında olmaktan onur duyuyoruz. ASKON olarak biz de hak yolda ilerlemeye, üretmeye ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

GELECEK HEDEFİ BELİRLENDİ

ASKON Doğu Anadolu Bölge Başkanı Abdullah Aydın ise Anadolu Aslanları İş Adamları Şubelerinin önemli görevler üstlendiğini ifade ederek, “ASKON’un hızlı bir şekilde şehirlerdeki yapılanmalarımızı da arttırdık. Dün olduğu gibi bugün de Dadaşlar Diyarı Erzurum’da kıymetli şube başkanlarımız ile bir araya geldik. Bugün güzel cennet vatanımızın hangi köşesine giderseniz gidin yeniden bina edilmiş, çağdaş şehircilik hüviyetine kavuşmuş bir Türkiye görürsünüz. ASKON’umuzun birlik ve bütünlüğünün tesisi, yarınların güçlü, müreffeh Türkiye’sinin inşası ve mazlumların hamiliği üzerine geçmiştir. Hayata geçirdiğimiz ve geçireceğimiz tüm proje ve çalışmalarla, kentlerimizi ve bu kentin çalışkan, yiğit ve mert insanlarını daha müreffeh, daha yaşanabilir bir kent iklimine mutlaka kavuşturacağız” şeklinde konuştu.

Bu toplantı ile ASKON, bölgenin ticaret ve ekonomisini canlandırma, ihracat hedeflerini arttırma konularına odaklandığını vurguladı ve her şehrin ayrı ekonomik potansiyelinin önemine dikkat çekti. Aydın, “ASKON olarak bu değeri yükselteceğiz. Misafirperverliği ile yakın ilgisini esirgemeyen ASKON Erzurum Şube Başkanımız Yavuz Turan’a ve Şube Başkanlarımıza katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarınızda üstün başarılar diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.