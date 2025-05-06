Anadolu Ateşi, Antalya’da gösteri yaptı

SEZON AÇILIŞI ANTALYA’DA YAPILDI

Anadolu Ateşi dans topluluğu, sezon açılışını Antalya’nın Serik ilçesinde gerçekleştirdi. Topluluğun halk danslarını bale, modern dans ve diğer disiplinlerle birleştirerek hazırladığı kültürel gösteri, Aspendos Antik Tiyatrosu’nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Gösteri sırasında tarihi konuları içeren sinevizyon gösterisi tiyatronun görkemli duvarlarına yansıdı. Anadolu Ateşi ekibi, Gürcistan’dan gelen 4-15 yaş aralığındaki çocuklardan oluşan dans topluluğu Geni ile birlikte sahne aldı. Gösteri süresince topluluk, 3 bölümde Kafkas dansları sergiledi.

SAYGI DURUŞU VE ALKIŞLAR

Son bölümde dansçılar, Anadolu Ateşi Dans Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan ile birlikte selam durdu. Erdoğan ve dans topluluğu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e saygılarını sunmak için onun fotoğrafını sinevizyona yansıttı. Gösteriyi izleyen yerli ve yabancı turistler, topluluğa büyük bir coşkuyla alkış yaptı.

GELECEK SEZONUMUZ UMUT VERİYOR

Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, gazetecilere Aspendos Antik Tiyatrosu’nda Anadolu Ateşi’nin bu sezonki ilk gösterisini yaptıklarını aktardı. Özel bir gösteri ile açılış yapmak istediklerini belirten Erdoğan, “Bu yılın güzel bir sezon olacağını düşünüyorum. Gösterilere büyük bir ilgi var. Türkiye’ye gelen yabancı konukların izleyebileceği en güzel şeylerden bir tanesi bu gösteri. Bu gösteriyi izlerken aynı zamanda bu muhteşem Aspendos Antik Tiyatrosu’nun atmosferini de görmüş oluyorlar.” diye konuştu. Gürcistan dans topluluğu Geni’den dansçı Elene Oniani, bu yıl gösteri için ikinci kez Aspendos Antik Tiyatrosu’na geldiklerini ve Anadolu Ateşi ekibi ile performans sergilemekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.