Anadolu Basın Birliği KKTC’yi Ziyaret Etti

Anadolu Basın Birliği Genel Merkez Yönetimi, basın sektörü ve Anadolu basını ile ilgili temaslarda bulunmak amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gitti. Kıbrıs programının ilk gününde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anadolu Basın Birliği Derneği Başkanı Mehmet Bora Zor ve Yönetim Kurulu’nu kabul etti. Anadolu Basın Birliği Genel Başkanı M. Bora Zor ve yönetim kurulu üyeleri, KKTC ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı makamında ziyaret etti. Görüşmenin ana konuları basının önemi ve Türkiye-KKTC ilişkileri oldu.

KIBRIS HABERLERİ ÇOK ÖNEMLİ

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kabulde yaptığı konuşmada ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teknolojik gelişmeler sayesinde KKTC’den de Türkiye’nin farklı bölgelerindeki yerel basının sosyal medyası, televizyonu, gazetesi ve web sitesi ile takip edilebildiğini söyledi. Ayrıca Kıbrıs ile ilgili yapılan haberlerin büyük önem taşıdığını belirtti. Türkiye ile ilişkilerin ve KKTC’yi tanıtma çalışmalarının artan turizm, yükseköğrenim, sanayi yatırımları, inşaat sektörü ve emlakçılık üzerinden devam ettiğini vurgulayan Tatar, Türkiye’den gelen ve giden yolcu sayısındaki artışın da bunu gösterdiğini ifade etti.

TÜRKİYE MEDYASININ DESTEĞİNE İHTİYAÇ VAR

Cumhurbaşkanı Tatar, yeni havalimanı, yeni inşaat yatırımları, yeni oteller ve yeni endüstriyel ve ticari müesseselerin Türkiye Cumhuriyeti’nin her bölgesi ile KKTC’nin bağlarını güçlendireceğini belirtti. Hükümet ve Cumhurbaşkanı olarak Türkiye ile daima iyi ilişkiler içerisinde olduklarını söyleyen Tatar, Türkiye’deki yerel medya kuruluşlarının artık Kıbrıs hakkında daha fazla haber ve bilgi paylaşacaklarını düşündüğünü ifade etti. Tatar, “Aramızdaki bu bağların daha da güçlenmesi temennisiyle, sizlere çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Anadolu Basın Birliği Derneği Başkanı Mehmet Bora Zor, derneğin çalışmaları hakkında bilgi vererek Anadolu basınının sorunlarının çözümüne yönelik çabalarını aktardı. Zor, ziyaretlerinin sebebinin Kıbrıs’taki gazetecilerin sıkıntılarını dinlemek olduğunu belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanıtımı ve haklarının savunulması konusunda Anadolu basınının her zaman göreve hazır olduğunu ifade eden Zor, “Anadolu Basın Birliği olarak, KKTC’nin sesini daha gür duyurmak için elimizden gelen çalışmayı yapmaya hazırız” diye konuştu. Ziyaretin sonunda, Anadolu Basın Birliği heyeti ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, karşılıklı iş birliği ve dayanışma mesajları verdi. Konferansın ardından, Anadolu Basın Birliği Yönetimi Cumhurbaşkanı Tatar’a hediye takdim etti.