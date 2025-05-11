Anadolu’da Anneliği Yansıtan Sergi Açıldı

ANNELİK VE AİLE TEMALARINI YANSITAN SERGİ ANKARA’DA

Anadolu topraklarına dair annelik ve aile temalarını yansıtan arkeolojik buluntular, etnografik eşyalar, el işi örnekleri, tabletler ve tabloların yer aldığı “Anadolu: Toprağa Can, Zamana İz Bırakan Anneler” sergisi, Ankara Etnografya Müzesi’nde ziyarete açıldı. Bu sergi, kadınların tarih boyunca annelikle kurduğu bağı görünür kılmayı hedefliyor ve 15 Temmuz’a kadar açık kalacak.

SERGİNİN AÇILIŞI VE EŞSİZ ESERLER

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öncülüğünde düzenlenen serginin açılışı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz tarafından gerçekleştirildi. Anneler Günü’ne özel olarak planlanan sergide, Türkiye genelinde 23 farklı müzeden seçilmiş 138 eser sergileniyor. Bu eserlerin 63’ü ilk kez gün yüzüne çıkarılmış durumda. Sergide yer alan objeler, geniş bir yelpazede arkeolojik buluntulardan etnografik eşyalara, el işi ürünlerinden tabletler ve tablolara kadar çeşitlilik gösterebiliyor.

TOPLUMSAL FARKINDALIK VE EMPATİ ARAÇLIĞI

Sergi, kadınların annelikle kurdukları bağların tarihsel dönüşümünü gözler önüne sererken, çağdaş toplumda kadına ve anneliğe dair tartışmalara da bir düşünsel pencere aralıyor. Bu açıdan kültürel bir gösterim olmanın ötesinde, toplumsal farkındalık ve empatiye zemin hazırlayan bir buluşma alanı sunuyor. Geçmiş ile bugünü buluşturan seçkiler, kadın emeği, annelik deneyimi ve toplumsal belleği bir araya getiriyor.

BİROL İNCEKİKÖZ’ÜN KONUŞMASI

Açılış töreninde konuşan Birol İnceciköz, serginin açılışından duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Bu anlamlı sergi, anneliği sadece kutsal bir kimlik olarak değil; aynı zamanda kültürel, tarihsel ve toplumsal bir hafıza biçimi olarak ele alıyor. Anadolu kadınlarının binlerce yıllık emeğine, üretimine ve yaşam öykülerine tanıklık etmemizi sağlıyor. 2025 yılının Cumhurbaşkanlığımız tarafından ‘Aile Yılı’ ilan edilmesi sergimize ayrı bir derinlik katıyor. Aile kurumunun temel taşı olan annelik, bireysel ve toplumsal düzeyde hayatımızın merkezinde yer alıyor. 23 farklı müzemizden özenle seçilen 138 eser, Neolitik çağdan günümüze kadar kadınların yaşam izlerini ve annelik figürünün çok katmanlı yönlerini gözler önüne seriyor. İlk kez sergilenecek 63 eser bu sergiyi daha özel ve anlamlı kılıyor. Ninnilerden oyalara, tanrıça figürlerinden kişisel eşyalara kadar pek çok özgün öge aracılığıyla kadınların üretimleri ve duygusal hafızaları bu sergide hayat buluyor. Sergimiz, yalnızca bir sanat ya da tarih sergisi değil; kadın emeğine saygının, toplumsal belleğe katkının ve sosyal farkındalığın güçlü bir ifadesidir. Bu kıymetli çalışmada emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza, küratörlerimize ve katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyor, serginin hepimize ilham vermesini diliyorum,” dedi.