Anadolu’dakiler Programı Tanıtımı Yapıldı

KIRSAL KALKINMA PROJESİ TANITILDI

Düzce, Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Yalova illerini kapsayan “Anadolu’dakiler – Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı” tanıtım etkinliği düzenlendi. Düzce Valiliği’nin Akçakoca Gazi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya yoğun bir katılım gözlemlendi. TR42 Doğu Marmara Bölgesi’nde kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla hazırlanan bu program, önemli öncelikler taşımaktadır.

PROGRAMIN HEDEFLERİ

Tanıtım toplantısında, coğrafi işaretli ürünlerin üretimi ve ticarileştirilmesi, kırsal turizm ile tarımda teknoloji uygulamalarının geliştirilmesi gibi konular ön plana çıktı. Düzce Valisi Selçuk Aslan, proje çağrısının tüm illere hayırlı olmasını dileyerek, iş birliği ve destek konularında tam destekçi olduklarını belirtti. Program, mevcut kaynakların korunması, yenilikçi tarımsal ve sürdürülebilir turizm anlayışlarının hayata geçirilmesi ve yerel kapasitenin artırılması yoluyla kırsal kesim refahını yükseltmeyi hedefliyor.