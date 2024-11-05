Anadolu Efes 2024/9 Finansal Raporu Açıklandı

FİNANSAL ÖZET

2023 yılına ait verilere göre satış gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre sabit kalmış olup %0 artışla 179,5 milyar TL seviyesinde gerçekleşiyor. Bu durum, şirketin genel gelirinde sürdürülebilir bir büyüme sinyali veriyor.

BRÜT KÂR PERFORMANSI

Şirket, 71 milyar TL brüt kâr elde ederek bir önceki yıla göre %5’lik bir artış göstermiş bulunuyor. Bu artış, satış başarısı ve maliyet optimizasyonu entegrasyonunun bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

FAVÖK DEĞİŞİMİ

Faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) 32,3 milyar TL seviyesinde sabit kalırken, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %6 oranında bir azalma meydana geliyor. FAVÖK marjındaki daralmanın, artan operasyonel maliyetlerden kaynaklandığı gözlemleniyor.

NET FİNANSAL POZİSYON

Şirketin net finansal pozisyonu nedeniyle oluşan kazançlar, %56 oranında düşerek 12,2 milyar TL seviyesine iniyor. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve faiz oranlarının bu düşüşte etkili olabileceği düşünülüyor.

NET DÖNEM KÂRI

Şirket, net kârını %43 oranında azaltarak 13,6 milyar TL seviyesine çekmiş durumda. Bu azalma, kârlılık oranlarını olumsuz etkileyen unsurların etkisiyle şirketin son çeyrekteki finansal performansını baskıladığına işaret ediyor.

BİLANÇO ÖZETİ

Toplam varlıklar, önceki döneme göre %6 azalarak 350,2 milyar TL seviyesinde gerçekleşiyor. Net borç ise %12 artış göstererek 20,5 milyar TL seviyesine çıkıyor. Borçlanmadaki bu artış, şirketin finansman gereksiniminin yükseldiğini gösteriyor. Özkaynaklarda ise %1 oranında hafif bir artış kaydedilerek 85,8 milyar TL olarak gerçekleşiyor.

ÇEYREKLİK PERFORMANS VERİLERİ

Grafiklere baktığımızda çeyreklik bazda satışlar ve FAVÖK gelirlerinde dalgalanmalar yaşanıyor, ancak net kârda son çeyreklerde gözlemlenen düşüş dikkat çekiyor. Bu durum, Anadolu Efes’in piyasa koşullarına uyum sağlamakta zorluk çektiğini veya maliyetleri kontrol altına almak için çeşitli stratejilere ihtiyaç duyduğunu gösteriyor.

DEĞERLENDİRME

Anadolu Efes’in finansal raporuna göre, satış gelirleri yatay bir seyir izlerken brüt kârdaki artış, maliyet yönetiminde bir başarı sağlandığını ortaya koyuyor. Ancak, faaliyet kârlılığı ve net kârda yaşanan düşüşler, daha sıkı maliyet kontrolü ve etkili finansal yönetim gerekliliğini gözler önüne seriyor. Net borçların artışı ise şirketin finansal yükümlülüklerindeki artışı işaret ediyor. Şirketin hisse fiyatı, 20 Ağustos’ta 248,10 TL seviyesine ulaşmasının ardından, 5 Kasım itibarıyla 177,70 TL seviyesinde işlem görüyor. Bu durum, yatırımcıların şirketin finansal performansına temkinli yaklaştığını gösteriyor.

Kaynak: KAP