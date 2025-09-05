Anadolu Efes, 50. Yılını Kutluyor

ANADOLU EFES’İN 50. YILINA ÖZEL LOGO

TÜRK basketbolunun öncüsü konumundaki Anadolu Efes Spor Kulübü, 2025 – 2026 sezonu itibarıyla kuruluşunun 50. yılını kutluyor. Bu anlamlı döneme özel olarak tasarlanan 50. Yıl Özel Logosu, sezon boyunca kulübün kurumsal kimliğinde yer alacak. Yarım asırlık başarı hikayesinin simgesini oluşturan bu logo, kulübün sahada kazandığı tarihi zaferlerin yanı sıra altyapı çalışmalarındaki katkılarıyla Türk basketboluna yön veren Anadolu Efes’in geleceğe taşıma vizyonunu sergiliyor.

50. YIL LOGOSUNUN ANLAM VE DEĞERİ

Anadolu Efes, bu özel sezonu, yarım asırlık başarılarını taçlandıracak 50. Yıl Logosu ile karşılıyor. Logo, “başarı”, “tutku” ve “sürdürülebilirlik” gibi önemli değerlerini modern bir tasarım diliyle yansıtıyor. Bu dönem, kulübün köklü mirasını ve onu geleceğe aktarma kararlılığını simgeliyor. Anadolu Efes, tarih boyunca Türk basketboluna yaptığı katkılarla birlikte bu özel logoyu da sahada temsil edeceği için heyecan duyuyor.

GENEL MÜDÜRDEN AÇIKLAMALAR

Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Müdürü Gökçe Dayı, 50. yıla özel planlanan sezon ve yeni logo hakkında şu ifadeleri kullandı: “Zaferlerle, unutulmaz anlarla ve büyük bir aile olmanın gururuyla geçen yarım asırlık bir yolculuğu kutluyoruz. Bu sezon geçmişten bugüne taşıdığımız değerlerimizi ve kazandığımız zaferleri simgeleyen 50. yılımıza özel hazırladığımız logomuzla parkede olacağız. Birlikte yazdığımız bu hikayeyi, yine birlikte büyütmeye devam edeceğiz!”

ANADOLU EFES’İN BASKETBOLA KATKISI

1976’dan bu yana Türk basketbolunun gelişimine öncülük eden Anadolu Efes, yalnızca bir spor kulübü olmanın ötesinde bir basketbol ekolü olma özelliğini taşıyor. Başarılarını ve mirasını daha da büyütmek için yeni hedeflere koşmaya devam ediyor.