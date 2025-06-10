Anadolu Efes, Beşiktaş’ı 94-87 Yendi

ANKARA’DA ŞAMPİYONALIK YARI FİNALLERİ

Basketbol Süper Ligi Play-off Yarı Final üçüncü karşılaşmasında Anadolu Efes, Beşiktaş Fibabanka’yı ağırladı ve maçı 94-87 kazanarak seride durumu 2-1’e getirdi. Maç, İstanbul’daki Basketbol Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirildi.

İLK PERİYOTTA KİM ÖNE GEÇTİ?

Karşılıklı sayılarla başlayan maçın ilk periyodu ev sahibi Anadolu Efes’in 26-22’lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Devreye giderken skor 51-43 olarak belirlendi. Üçüncü periyotta lacivert-beyazlılar, farkı biraz daha açarak bu çeyreği 78-65 önde tamamladı.

Son çeyrekte siyah-beyazlı Beşiktaş, mücadeleyi bırakmayarak son dakikalarda farkı 4 sayıya kadar düşürdü. Ancak oyun disiplinini korumayı başaran Anadolu Efes, maçı 94-87 kazanarak final için önemli bir avantaj elde etti. Maçın en skorer oyuncusu, Anadolu Efes’ten 22 sayı üreten Daniel Oturu oldu.

SONRaki MAÇIN DETAYLARI

Serinin 4’üncü maçı 12 Haziran Perşembe günü yine Basketbol Gelişim Merkezi’nde gerçekleşecek. Anadolu Efes bu maçı kazanırsa finale yükselecek, Beşiktaş ise kazanırsa seri 5’inci maça uzanacak.