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Anadolu Efes, Beşiktaş’ı Yendi

ANADOLU EFES ÜSTÜNLÜĞÜ KORUDU

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, Beşiktaş Fibabanka ile karşılaştı. Basketbol Gelişim Merkezi’nde gerçekleşen bu çekişmeli mücadelede ev sahibi takım Anadolu Efes, 94-87’lik bir skorla galip geldi. Bu sonuçla Anadolu Efes, zorlu geçen seride 2-1 öne geçmiş oldu.

SONRAKİ MAÇ PERŞEMBE GÜNÜ

Serinin bir sonraki maçı, perşembe günü tekrar Anadolu Efes’in ev sahipliğinde oynanacak. İki takım arasındaki mücadelede 3 galibiyete ulaşan ekip, EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko ile finalde karşılaşacak ve şampiyonluk için mücadele verecek.

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