Anadolu Efes, Beşiktaş’ı Yendi

MAÇ SONUCU VE SERİ DURUMU

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes ile Beşiktaş Fibabanka, Basketbol Gelişim Merkezi’nde karşı karşıya geldi. Ev sahibi Anadolu Efes, karşılaşmayı 94-87 kazanarak serideki avantajını 2-1’e yükseltti.

GELECEK MAÇ VE FİNAL SEVİYESİ

Anadolu Efes, serinin bir sonraki maçında perşembe günü tekrar ev sahibi olacak. Play-off’larda 3 galibiyete ulaşan takım, finalde EuroLeague şampiyonu olan Fenerbahçe Beko ile karşılaşarak şampiyonluk için mücadele edecek.