Anadolu Efes, Beşiktaş’ı Yendi

MAÇ DETAYLARI

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz, Polat Parlak

Anadolu Efes: Larkin 18, Doğuş Özdemiroğlu 3, Dozier 9, Willis 13, Oturu 22, Nwora 19, Thompson, Poirier 4, Ercan Osmani 4, Erkan Yılmaz 2

Beşiktaş Fibabanka: Mathews 9, Needham 19, Berk Uğurlu 7, Sleva 2, Terry 12, Allman 10, Plavsic 3, Yiğit Arslan 12, Morgan 13

1. periyot: 26-22

Devre: 51-43

3. periyot: 78-65

Beş faulle çıkan oyuncu: 37.01 Mathews (Beşiktaş Fibabanka)

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Beşiktaş Fibabanka’yı 94-87 yenerek seride 2-1 öne geçti. Üç galibiyete ulaşacak olan takım finale yükselecek. Bu bağlamda 4. müsabaka, 12 Haziran Perşembe günü Basketbol Gelişim Merkezi’nde gerçekleşecek.

PERİYOT ANALİZİ

Karşılaşmanın ilk çeyreğinde Beşiktaş Fibabanka, Needham ile dış atışlardan etkili oldu. Anadolu Efes ise Willis’in orta mesafe ve pota altı sayılarıyla rakibin üstüne gitti. Periyodun sonlarına doğru Ercan Osmani’nin serbest atışlarıyla 26-19 üstünlük sağlayan Efes, ilk çeyreği 26-22 ile tamamladı.

İkinci çeyreğin başında her iki takım da dış atışlarla skora katkı sağladı. Anadolu Efes’in Nwora ve Doğuş ile bulduğu üçlük basketlere, Beşiktaş Fibabanka da Allman ve Morgan’ın isabetleriyle yanıt verdi. Ancak çeyreğin sonlarına doğru ev sahibi ekip, Oturu’nun pota altından bulduğu sayıyla farkı 10’a çıkardı ve Anadolu Efes, devreye 51-43 önde gitti.

İKİNCİ YARININ BAŞLANGICI

Anadolu Efes, ikinci yarıya hızlı başladı ve Dozier’in arka arkaya bulduğu üçlüklerle 22. dakikada 57-43’le farkı açtı. Oturu’nun smacıyla farkı 19’a taşıyan lacivert-beyazlılar, son çeyreğe 78-65 önde girdi. Ancak son periyotta Beşiktaş Fibabanka, Yiğit Arslan’ın pota altı sayısıyla 9-0’lık bir seri yakalayarak farkı azaltmaya çalıştı.

KARŞILAŞMAYA DİKKATLER

Son anlara doğru Anadolu Efes, Larkin’in basketleriyle rakibinin farkı kapatmasına izin vermedi ve maçı 94-87 kazandı. Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman, bu maçı salonda izleyerek gözlemde bulundu ve taraftarların imza taleplerine karşı kayıtsız kalmadı.