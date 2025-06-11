Anadolu Efes, Beşiktaş’ı Yendi

Anadolu Efes, Beşiktaş’ı Ağırladı

MAÇIN DETAYLARI

Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin üçüncü maçı, Anadolu Efes ile Beşiktaş arasında gerçekleşti. Anadolu Efes, zorlu karşılaşmayı 94-87’lik skorla kazanarak seride durumu 2-1’e taşıdı. Mücadelenin en göze çarpan oyuncusu, Anadolu Efes’ten Daniel Oturu oldu ve 22 sayı ile takımına büyük katkı sağladı.

Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği play-off yarı final serisinde, dördüncü maç 12 Haziran Perşembe günü yapılacak. İki takımın arasında geçen bu heyecan dolu karşılaşma, basketbolseverlere keyifli anlar sundu.

MAÇIN İSTATİSTİKLERİ

Maçın hakemleri Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz ve Polat Parlak olarak görev aldı. Anadolu Efes’te Larkin 18, Doğuş Özdemiroğlu 3, Dozier 9, Willis 13, Nwora 19, Thompson, Poirier 4, Ercan Osmani 4 ve Erkan Yılmaz 2 sayı üretti. Beşiktaş cephesinde ise Mathews 9, Needham 19, Berk Uğurlu 7, Sleva 2, Terry 12, Allman 10, Plavsic 3, Yiğit Arslan 12 ve Morgan 13 sayı ile maçı tamamladı. İlk periyot 26-22 sona ererken, devre 51-43, üçüncü periyot ise 78-65’lik skorla tamamlandı. Beş faulle çıkan oyuncu ise 37:01’de Mathews oldu.