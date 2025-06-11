Anadolu Efes, Beşiktaş’ı yendi!

Anadolu Efes ve Beşiktaş Play-Off Mücadelesi

Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Beşiktaş’ı evinde konuk etti. Mücadeleyi 94-87’lik skorla kazanmayı başaran Anadolu Efes, seride durumu 2-1’e getirdi. Bu sonuç, Anadolu Efes’in finale yükselme adına önemli bir adım atmasını sağladı. Karşılaşmanın en çok sayı atan oyuncusu ise Anadolu Efes’ten Daniel Oturu oldu ve 22 sayı üretmeyi başardı.

YARI FİNAL SERİSİNDE GÖZLER 4. MAÇTA

Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği play-off yarı final serisinde sıradaki müsabaka 12 Haziran Perşembe günü oynanacak. İki takım arasındaki bu heyecan dolu rekabet, basketbolseverlerin ilgisini çekiyor.

MAÇIN DETAYLARI

Maçın hakemleri Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz ve Polat Parlak olarak görev yaptı. Anadolu Efes’in kaydettiği sayılar: Larkin 18, Doğuş Özdemiroğlu 3, Dozier 9, Willis 13, Oturu 22, Nwora 19, Thompson, Poirier 4, Ercan Osmani 4, Erkan Yılmaz 2. Beşiktaş’tan ise: Mathews 9, Needham 19, Berk Uğurlu 7, Sleva 2, Terry 12, Allman 10, Plavsic 3, Yiğit Arslan 12, Morgan 13 sayı üretti. İlk periyotta Anadolu Efes önde kapatırken, devre arasında sonuç 51-43 olarak belirlendi. Üçüncü periyotta durum 78-65 oldu. Beşiktaş’ta 37.01 dakikada faul problemine giren oyuncu ise Mathews oldu.