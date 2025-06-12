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Anadolu Efes, Beşiktaş’ı yendi

BEŞİKTAŞ, ANADOLU EFES’İ YENİYOR

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde Beşiktaş Fibabanka, Anadolu Efes ile karşılaştı. Basketbol Gelişim Merkezi’nde gerçekleşen heyecan dolu mücadelede Beşiktaş, rakibini 75-64’lük skorla mağlup etmeyi başardı.

SERİDE DURUM EŞİTLENİYOR

Bu sonuçla birlikte serideki durum 2-2’ye geldi. İki takımın kıyasıya mücadelesi sona ererken, serinin beşinci ve son maçı, cumartesi günü Beşiktaş’ın ev sahipliğinde oynanacak. Bu kritik karşılaşmayı kazanan ekip, Fenerbahçe Beko’nun rakibi olabiliyor.

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