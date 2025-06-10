Anadolu Efes, Beşiktaş’ı Yenerek Önde

MAÇIN DETAYLARI

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz, Polat Parlak

Anadolu Efes: Larkin 18, Doğuş Özdemiroğlu 3, Dozier 9, Willis 13, Oturu 22, Nwora 19, Thompson, Poirier 4, Ercan Osmani 4, Erkan Yılmaz 2

Beşiktaş Fibabanka: Mathews 9, Needham 19, Berk Uğurlu 7, Sleva 2, Terry 12, Allman 10, Plavsic 3, Yiğit Arslan 12, Morgan 13

1. periyot: 26-22

Devre: 51-43

3. periyot: 78-65

Beş faulle çıkan oyuncu: 37.01 Mathews (Beşiktaş Fibabanka)

ANADOLU EFES GALİBİYETİ

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin üçüncü maçında Beşiktaş Fibabanka’yı 94-87 yenerek seride 2-1 öne geçti. Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği bu play-off yarı final serisinde, dördüncü karşılaşma 12 Haziran Perşembe günü Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak.

PERİYOT ANALİZİ

Karşılaşmanın başlangıcında Beşiktaş Fibabanka, Needham ile dış atışlardan sayılar buldu. Anadolu Efes ise Willis’in orta mesafeden ve pota altından attığı sayılarla öne geçti. Periyodun ortalarına kadar avantajı koruyan lacivert-beyazlılar, Ercan Osmani’nin serbest atışlarıyla farkı 7’ye çıkardı: 26-19. Siyah-beyazlılar, Morgan’ın üçlüğüyle farkı 4’e indirdikten sonra, ilk periyodu 26-22 önde tamamladı.

İkinci periyotta, her iki takım da dış atışlarla skor bulmaya devam etti. Anadolu Efes, Nwora ve Doğuş Özdemiroğlu ile üç sayılık basketler attı. Beşiktaş Fibabanka ise Allman, Mathews ve Morgan’ın isabetleriyle yanıt verdi. Çeyreğin sonlarına doğru ev sahibi ekip, Oturu’nun pota altından bulduğu basketle farkı 10’a çıkararak soyunma odasına 51-43 önde gitti.

İKİNCİ YARIDA HIZLI BAŞLANGIÇ

Üçüncü periyotta hızlı bir başlangıç yapan Anadolu Efes, Dozier ile arka arkaya üç sayılık basketler bularak 6-0’lık bir seri yakaladı: 57-43. Oturu’nun 27. dakikada kaydettiği smaçla farkı 19 sayıya kadar çıkaran ev sahibi ekip, son çeyreğe 78-65 önde girdi.

Son periyotta Beşiktaş Fibabanka, Yiğit Arslan’ın pota altından bulduğu sayılarla 9-0’lık bir seri yakaladı ve farkı 4’e indirdi: 78-74. Anadolu Efes, Larkin’in kritik basketleriyle farkı koruyarak maçtan galip ayrılmayı başardı ve karşılaşma 94-87 tamamlandı.

ERGIN ATAMAN’IN İLGİSİ

Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman, Anadolu Efes-Beşiktaş Fibabanka maçını yerinde izledi. Anadolu Efes’in eski başantrenörü Ataman, maçı takip ederken taraftarların imza isteklerini de geri çevirmedi.