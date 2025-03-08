Anadolu Efes Bologna’yı Farklı Geçti

ANADOLU EFES GALİBİYETİYLE TAMAMLADI

Anadolu Efes, Euroleague’nin 28. haftasında İtalya’nın Virtus Segafredo Bologna takımını ağırladı. Basketbol Gelişim Merkezi’nde gerçekleşen karşılaşmayı Anadolu Efes 89-68’lik skorla kazanarak organizasyondaki 14. galibiyetine ulaştı. Öte yandan Virtus Segafredo Bologna ise bu sezon 21. yenilgisini yaşadı.

İLK ÇEYREK BAŞLANGICI

Karşılaşmanın başladığı ilk çeyrekte her iki takım da skor bulmakta zorlanmadı. Anadolu Efes’te Bryant, Virtus Segafredo Bologna’da ise Morgan etkili bir performans sergiledi. İlk periyot sonunda skor 24-24 eşitlikte tamamlandı.

İKİNCİ ÇEYREK HAREKETLİLİĞİ

İkinci çeyreğe güçlü başlayan Virtus Segafredo Bologna, 14. dakikada 11 sayıyla birlikte potasında sadece 2 sayıya izin vererek farkı 9 sayıya taşıdı: 26-35. Ancak kalan süre içinde toparlanan Anadolu Efes, Bryant’ın bitime 1 saniye kala kaydettiği dış atışla farkı 3 sayıya indirerek soyunma odasına 42-39 geride gitti.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK DENGELERİ DEĞİŞTİRİYOR

Üçüncü çeyreğin başında Anadolu Efes, dış atışlardan üst üste bulduğu basketlerle oyunda kontrolü ele geçirdi. Bu bölümde 10-0’lık bir seri yakalayan lacivert-beyazlılar, 28. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 57-48. Final çeyreğine 61-52 önde girmeyi başardılar.

SON ÇEYREKTE FARK AÇILIYOR

Son çeyreğe gelindiğinde Virtus Segafredo Bologna’nın oyundan düşmesiyle birlikte Anadolu Efes farkı 21 sayıya kadar çıkardı. Müsabakayı 89-68’lik skorla kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.