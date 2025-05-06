Anadolu Efes, EuroLeague’den Çekildi

Anadolu Efes, Avrupa Hayallerine Veda Etti

MAÇIN DETAYLARI

Anadolu Efes, EuroLeague Play-Off serisi beşinci ve son karşılaşmasında Yunan ekibi Panathinaikos’la mücadele etti. Maç, Atina’daki OAKA stadyumunda gerçekleşti. İlk çeyreğin sonunda ev sahibi ekip Panathinaikos, 18-10’luk skorla öne geçti. İkinci çeyrek boyunca da üstünlüğünü koruyan Panathinaikos, devre arasına 11 sayılık farkla 41-30 girdi.

ÜÇÜNCÜ PERİYOTTA KÜÇÜK BİR UMUT DOĞDU

Üçüncü periyot başladığında Anadolu Efes, farkı azaltma çabasına girdi. Buna rağmen, son çeyreğe 53-46 geride girdi. Son periyotta Panathinaikos, etkili oyununu sürdürerek karşılaşmayı 75-67 kazanma başarısı gösterdi. Bu galibiyetle Panathinaikos, Final Four’a kalmayı başardı ve Fenerbahçe Beko ile eşleşti.

Anadolu Efes, bu sonuçla Avrupa’daki mücadelelerine veda etti.