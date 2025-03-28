Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv’i Yendi

EUROLEAGUE’DE TARİHE GEÇEN GALİBİYET

EuroLeague’in 32’nci hafta mücadelesinde Anadolu Efes, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşılaştı. Letonya’daki Xiaomi Arena’da gerçekleşen karşılaşma sonucunda, Anadolu Efes 90-88’lik skorla sahadan galip ayrıldı.

ÜST ÜSTE 6’NCI GALİBİYET

Karşılaşmanın en çok öne çıkan oyuncusu Anadolu Efes’ten Elijah Bryant, 25 sayı üreterek dikkat çekti. Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes, üst üste 6’ncı ve toplamda 18’inci galibiyetini elde etti. Öte yandan, Maccabi Tel Aviv ise bu sezon 22’nci yenilgisini yaşamış oldu.

SKOR DAĞILIMI VE OYUNCU PERFORMANSLARI

Anadolu Efes’te oyuncuların skor dağılımı şu şekilde gerçekleşti: Larkin 11, Beaubois 3, Nwora 2, Bryant 25, Smits 6, Thompson 8, Dozier Jr 3, Poirier 10, Ercan Osmani 5, Oturu 15, Willis 2. Maccabi Tel Aviv’in aktif oyuncuları arasında yer alan Clark 4, Menco 6, Sorkin 22, Rayman 6, Dibartolomeo 8, Cohen 10, Randolph 10, Jokubaitis 19, Blatt 3, Mayer ise gibi isimler bulunuyor.