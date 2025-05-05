Anadolu Efes, Panathinaikos ile oynayacak

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off serisi çerçevesinde, Yunanistan’la oynayacağı beşinci ve son maçı için yarın Panathinaikos AKTOR ile karşı karşıya gelecek. Başkent Atina’daki OAKA Stadyumu’nda gerçekleştirecek maça, Türkiye saati ile 21.45’te başlanacak. Play-off serisinin ilk karşılaşmasında Yunanik ekip karşısında 87-83’lük bir mağlubiyet alan lacivert-beyazlı takım, ikinci maçta ise 79-76’lık bir galibiyetle ev sahibi avantajını kazanmayı başardı. Anadolu Efes, İstanbul’a taşınan serinin üçüncü maçını 81-77 kaybederek 2-1 geride duruma düştü.

İKİNCİ MAÇIN YENİLGİSİNE DÖNÜŞ

Başantrenör Ergin Ataman’ın yönetimindeki Anadolu Efes, milli basketbolcular Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven’in forma giydiği Panathinaikos’u dördüncü maçta 85-82 yenmeyi başararak seriyi 2-2’ye taşıdı. Bu sonuç, iki takım arasındaki eşleşmenin son maçına çıkma şansını doğurdu. Karşılaşmada galip gelen ekip, 23-25 Mayıs tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi kentinde düzenlenecek dört takımlı finale adını yazdıracak. Finale geçecek takım, yarı finalde Fenerbahçe Beko ile mücadele edecek.

TAKIMLAR ARASINDAKİ TARİHSEL YARIŞMA

Anadolu Efes ve Panathinaikos AKTOR, THY Avrupa Ligi’nde 39. kez karşılaşma yapacak. Daha önceki 38 müsabakanın 17’sini Anadolu Efes kazanırken, 21’ini ise yeşil-beyazlı ekip galip geldi. Bu maçlar, her iki takım arasındaki rekabetin önemini ve sıklığını gözler önüne seriyor.

AVRUPA KUPALARINDA EN DÜŞÜK SAYIDA MAÇ

Anadolu Efes, Panathinaikos karşısında Avrupa kupalarında 875. kez sahne alacak. Şu ana kadar Avrupa’da 874 karşılaşma oynayan lacivert-beyazlı ekip, 494 galibiyet ve 380 yenilgi aldı. THY Avrupa Ligi’nde 2001-02 sezonundan bu yana mücadele eden Anadolu Efes, 627. maçına çıkacak. Bu süreçte, organizasyondaki 626 karşılaşmanın 337’sini kazanabilmiş, 289’undan ise mağlubiyetle ayrılmış durumda.