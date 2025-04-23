Anadolu Efes, Panathinaikos’la Yarında Karşılaşacak

ANADOLU EFES YARIN PANATHİNAİKOS İLE KARŞILAŞACAK

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off turunun ikinci maçında yarın Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR ile bir kez daha deplasmanda karşı karşıya gelecek. OAKA’da gerçekleştirilecek olan bu mücadele, TSİ 21.30’da başlayacak. Panathinaikos, play-off serisinin ilk maçında 87-83’lük skorla galip gelerek seride 1-0 öne geçti.

HEDEF DURUMU EŞİTLEMEK

Başantrenör Ergin Ataman’ın yönettiği Panathinaikos, ilk iki maçı evinde oynasa da Anadolu Efes, yarınki maçta galip gelerek sahasında oynayacağı iki maç öncesinde seriyi eşitlemek ve dezavantajı lehine çevirmek istiyor. Beş maç üzerinden oynanacak bu seride, üç galibiyet alan taraf Dörtlü Final’e yükselecek. Play-off eşleşmesinin bir sonraki karşılaşması ise 30 Nisan Çarşamba günü saat 20.45’te Anadolu Efes’in ev sahipliğinde Basketbol Gelişim Merkezi’nde gerçekleşecek.

EUROPA KUPALARINDA TARİHİ MAÇ

Anadolu Efes, Panathinaikos karşısında Avrupa kupalarında 872. randevusuna çıkmış olacak. Lacivert-beyazlı ekip, 871 karşılaşmadan 492 galibiyet, 379 yenilgi ile ayrıldı. Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren yer aldığı THY Avrupa Ligi’nde ise 624. kez sahne alacak. Organizasyonda 623 maçtan 335’ini kazanırken, 288’inden mağlubiyetle ayrıldı.