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Spor

Anadolu Efes, Panathinaikos Mücadelesi ve Canlı Yayın

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ANADOLU EFES, PANATHINAIKOS İLE KARŞILAŞIYOR

Anadolu Efes, bu akşam THY Avrupa Ligi’nin 26. haftasında Yunanistan’ın Panathinaikos takımıyla deplasmanda mücadele ediyor. Ergin Ataman’ın başantrenörlüğünü yaptığı rakip takım OAKA Arena’da karşılaşacak. Müsabakanın başlama saati TSİ 22.15 olarak belirlendi.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Bu kritik karşılaşma öncesinde öne çıkan bazı istatistikler dikkat çekiyor. Panathinaikos ile oynanacak müsabakada, her iki takımın da performansları ve istatistikleri merak ediliyor. Misli üyeleri, bu karşılaşmada hangi oyunları tercih ediyor?

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