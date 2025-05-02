Anadolu Efes, Panathinaikos’u Yendi

ANADOLU EFES, PANATHINAIKOS’U YENEREK SERİYİ SON MAÇA TAŞIDI

Anadolu Efes, EuroLeague play-off serisinin dördüncü karşılaşmasında Panathinaikos ile karşı karşıya geldi. Maçı 85-82 kazanarak seriyi son maça taşıdığı için Final-Four umudunu korudu. Başantrenör Luca Banchi, maç sonrası değerlendirmesinde, “40 dakika boyunca gerçekten mücadele çok üst seviyedeydi. Öne geçen takım sürekli değişti maç içerisinde.” dedi.

BANCHİ’DEN OYUNCULARA ÖVGÜ

Banchi, play-off serisindeki gelişmelere de dikkat çekerek, “Elbette 2025 play-off’larında ortaya koymuş olduğumuz bu mücadeleden dolayı oyuncularımı da tebrik ediyorum. Müthiş bir mücadele ortaya koydular.” ifadesini kullandı. Takımının odaklanma yeteneğine vurgu yaparak, “Belki de serinin sonunu getirebilecek maçta ‘ya tamam ya devam’ mücadelesinde olağanüstü bir performans ortaya koydular.” şeklinde konuştu.

SERİDEKİ İLERLEYİŞ

Banchi, “Play-off’a gelmeden önce 8 maç üst üste kazanarak olağanüstü bir seri yakalamıştık. Şimdi Panathinaikos’a karşı 2-1 gerideyken harika bir maç kazanıp seriyi eşitledik.” dedi. Kalacaklarını ve devam edeceklerini belirten Banchi, oyuncularının gösterdiği kişisel başarı için onları bir kez daha tebrik etti.