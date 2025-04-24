Anadolu Efes, Panathinaikos’u Yendi

MAÇIN DETAYLARI

OAKA salonunda gerçekleşen karşılaşmada hakemler olarak Carlos Peruga (İspanya), Damir Javor (Slovenya) ve Tomislav Hordov (Hırvatistan) görev aldı. Panathinaikos takımında Cedi Osman 16, Grant 11, Nunn 14, Hernangomez 4, Ömer Yurtseven 10, Kalaitzakis 2, Brown 5, Sloukas 9, Mitoglou 5 ve Gabriel sahada yer aldı. Anadolu Efes, Larkin 20, Bryant 5, Dozier 14, Poirier 16, Ercan Osmani 2, Oturu 11, Willis 2, Smits 3, Thompson 6 ve Nwora 1 ile mücadele etti.

PERİYOT SONUÇLARI

İlk periyotta Panathinaikos, Anadolu Efes karşısında 29-17 önde kapattı. Devreyi 42-36 sonuçla bitiren Anadolu Efes, üçüncü periyotta ise 60-50 geride kaldı. Önceki periyotların ardından Anadolu Efes, maçı 79-76’lık skorla tamamlayarak Yunan ekibi Panathinaikos AKTOR’u mağlup etti ve seride durumu 1-1’e getirdi.

İLERİDEKİ MAÇIN TARİHİ

Play-off eşleşmesinin üçüncü maçı, 30 Nisan Çarşamba günü saat 20.45’te Anadolu Efes’in ev sahipliğinde Basketbol Gelişim Merkezi’nde gerçekleşecek.