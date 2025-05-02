Anadolu Efes, Panathinaikos’u yendi ve eşitledi

BASKETBOLDA DENGELİ BİR MÜCADELE

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off 5. maçında Anadolu Efes, Yunan temsilcisi Panathinaikos AKTOR’u 85-82 yenerek seride durumu 2-2 yapmayı başardı. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Anadolu Efes başantrenörü Luca Banchi, “40 dakika boyunca mücadele üst seviyedeydi. Öne geçen takım sürekli değişti. Her 2 takım da 5. maçı oynamayı hak etti. Oyuncularım çok savaştı. Müthiş mücadele ortaya koydular. Seriyi eşitledik. Sakin kaldık. Oyuncularımı ortaya koydukları şahsiyet nedeniyle tebrik ediyorum. Serinin 5. ve son randevusu, ölüm-kalım maçı olacak. Duygularını daha iyi yöneten takımın seriyi kazanacağını düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

ERKAN YILMAZ’IN PERFORMANSI

Milli basketbolcu Erkan Yılmaz’ın sergilediği performans ile ilgili de değerlendirilen Banchi, “Erkan, takımımız için son derece önemli bir oyuncu. İyi performans ortaya koydu. Serinin ikinci maçında da iyi oynamıştı ama maalesef sakatlandı. Sadece Erkan’ın değil, tüm oyuncularımızın galibiyete büyük katkısı oldu. Çok zorlu bir seri oynuyoruz. Her oyuncumuzdan katkı almamız gerekiyor.” dedi. Anadolu Efes’in guardı Elijah Bryant ise “Önemli olan kazanmaktı. Onlar da büyük mücadele ortaya koydular. Günün sonunda galibiyeti alan taraf biz olduk. OAKA’da, serinin 5. ve son müsabakasında elimizden gelen iyi performansı sergilemeye çalışacağız.” diye belirtti.

PANATHİNAİKOS’TAN YAPTIKLARI DEĞERLENDİRME

Panathinaikos AKTOR’un yardımcı antrenörü Christos Serelis, takımın ikinci yarıda yaşadığı iletişim sorunları nedeniyle istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını ifade etti. Baş antrenör Ergin Ataman’ın sağlık durumu nedeniyle basın toplantısına katılamadığını da belirten Serelis, “Ergin Ataman, kendisini pek iyi hissetmiyor. Bu nedenle ben buradayım. Ergin Ataman’ın bu takımla çok önemli başarıları var. Bazı insanların kendisine saygı göstermemesi nedeniyle iyi hissetmiyor. Zor maç olacağını biliyorduk. İyi takıma karşı oynadık. İkinci yarıda yaşadığımız bazı iletişim sıkıntıları nedeniyle istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Anadolu Efes, bizden daha çok skor üretti ve kazandı. Atina’daki serinin 5. ve son maçına yüzde 100 hazır olacağız.” ifadelerini kullandı.