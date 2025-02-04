Anadolu Efes, Real Madrid’i Mağlup Etti

ANADOLU EFES GALİBİYETİYLE DEVAM EDİYOR

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi’nin 25. haftasında kendi sahasında İspanyol takımı Real Madrid’i 79-73 yenerek önemli bir zafer elde etti. Bu sonuçla lacivert-beyazlı ekip, organizasyondaki 12. galibiyetini kazanmış oldu. Öte yandan Real Madrid, 12. kez mağlup olarak sahadan ayrıldı.

İLK PERİYOTTAKİ HIZLI BAŞLANGIÇ

Karşılaşmaya etkileyici bir giriş yapan Anadolu Efes, 3. dakikada 8-0’lık bir seri ile üstünlük sağladı. Real Madrid, molanın ardından hızlı bir şekilde toparlanarak 5. dakikada farkı 2 sayıya indirdi ve durumu 10-8 yaptı. Ancak Fernando ile skor yaratmaya çalışan İspanyol temsilcisi, Anadolu Efes’in pota altından ve 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlere karşılık veremedi ve ilk periyodu lacivert-beyazlı takım 25-17 önde tamamladı.