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Spor

Anadolu Efes, Real Madrid İle Kapışıyor!

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ANADOLU EFES BUGÜN REAL MADRID İLE KARŞILAŞIYOR

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague’in 10. haftasında bugün İspanya’nın Real Madrid takımıyla deplasmanda mücadele ediyor. Müsabaka, Wizink Center’da TSİ 22.45’te başlayacak.

GALİBİYET DURUMU VE TARİHİ GÖRÜŞMELER

Ligde 9 hafta sonunda Anadolu Efes 5 galibiyet, Real Madrid ise 4 galibiyet elde ediyor. İki takım, THY EuroLeague tarihinde daha önce 44 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalardan 29’unu Real Madrid, 15’ini ise Anadolu Efes kazanmayı başarıyor.

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