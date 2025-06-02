Anadolu Efes, Sarper Mutaf’ı transfer etti

ANADOLU EFES’İN YENİ TRANSFERİ SARPER DAVİD MUTAF

Anadolu Efes, Bursaspor Yörsan forması giyen 22 yaşındaki milli basketbolcu Sarper David Mutaf’ı transfer ediyor. Lacivert-beyazlı kulüp, guard-forvet pozisyonunda görev yapan oyuncuyla iki yıllık sözleşme imzaladığını duyuruyor.

FENERBAHÇE’DEN AVRUPA’DA BAŞARILAR

Fenerbahçe Beko altyapısında yetişen David Mutaf, 2018 yılında Sırbistan’da düzenlenen Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda 16 Yaş Altı Milli Takımı ile üçüncülük elde ediyor. 2022-23 sezonunda İspanyol takımı Gran Canaria ile Eurocup’ta şampiyonluk sevinci yaşayan genç oyuncu, 2023-24 sezonunun başında Bursaspor Yörsan’a geçiş yapıyor.

BU SEZONUN PERFORMANSI

Bu sezon Europe Cup’ta 6 maçta 12,3 sayı, 5,3 ribaunt ve 2,8 asist ortalamalarıyla mücadele eden Mutaf, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde ise 30 karşılaşmada 12,0 sayı, 2,9 ribaunt ve 1,7 asist ortalamalarıyla oynuyor.