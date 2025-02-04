More
Gündem

Anadolu Efes Sermaye Artırımı Bildirimi

anadolu-efes-sermaye-artirimi-bildirimi

YATIRIM KARARLARI VE SERMAYE ARTIRIMI

Anadolu Efes Bira Sanayi A.Ş. (AEFES), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, daha önce kamuoyuna duyurduğu gibi, 900.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanını 10.000.000.000 TL’ye yükseltmek ve 2024-2028 yıllarını kapsayan geçerlilik süresini güncellemek amacıyla bazı adımlar attığını belirtiyor.

ONAYLARIN ALINMASI VE TESCİL

Bu sermaye artışıyla ilgili değişiklikler, Sermaye Piyasası Kurulu, Ticaret Bakanlığı ve AEFES’in Olağanüstü Genel Kurulu tarafından onaylanmıştır. Değişiklikler, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 4 Şubat 2025 tarihinde tescil edilmiştir. Bu durum, şirketin büyüme stratejisinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

ÖNEMLİ

Manşet

En-Nesyri Avrupa’nın Zirvesinde: Kafa Golleriyle!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 2-0 geriden gelerek 3-2 yendi. Youssef En-Nesyri, galibiyet golüyle dikkat çekti ve önemli bir istatistiğe ulaştı.
Gündem

Bolu’daki Otel Yangınında Yeni Gelişme

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bolu Belediyesi ve İl Özel İdaresi'ne ilişkin raporların tamamlandığını, Bolu Valiliği'nin bu raporları Cumhuriyet Başsavcılığı'na ilettiğini duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.