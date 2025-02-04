Anadolu Efes Sermaye Artırımı Bildirimi

YATIRIM KARARLARI VE SERMAYE ARTIRIMI

Anadolu Efes Bira Sanayi A.Ş. (AEFES), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, daha önce kamuoyuna duyurduğu gibi, 900.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanını 10.000.000.000 TL’ye yükseltmek ve 2024-2028 yıllarını kapsayan geçerlilik süresini güncellemek amacıyla bazı adımlar attığını belirtiyor.

ONAYLARIN ALINMASI VE TESCİL

Bu sermaye artışıyla ilgili değişiklikler, Sermaye Piyasası Kurulu, Ticaret Bakanlığı ve AEFES’in Olağanüstü Genel Kurulu tarafından onaylanmıştır. Değişiklikler, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 4 Şubat 2025 tarihinde tescil edilmiştir. Bu durum, şirketin büyüme stratejisinin önemli bir parçasını oluşturuyor.