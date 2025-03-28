Anadolu Efes’ten Maccabi’ye Karşı Zafer

EUROLEAGUE’DE HEYECAN DOLU BİR MAÇ

EuroLeague’in 32’nci hafta karşılaşmasında temsilcimiz Anadolu Efes, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile mücadele etti. Letonya’daki Xiaomi Arena’da gerçekleşen bu çekişmeli müsabakayı 90-88’lik skorla Anadolu Efes kazandı.

ANADOLU EFES’İN BAŞARISI

Bu sonuç, Anadolu Efes’in üst üste 6’ncı galibiyetini elde etmesini sağlarken, toplamda 18’inci galibiyetine ulaştı. Maccabi Tel Aviv ise 22’nci mağlubiyetini aldı ve zorlu bir dönemden geçiyor.

SKOR DAĞILIMI VE PERFORMANS

Karşılaşmanın en skorer oyuncusu, 25 sayıyla Anadolu Efes’ten Elijah Bryant oldu. Ayrıca Anadolu Efes’teki diğer oyuncuların katkıları şu şekilde sıralandı: Larkin 11, Beaubois 3, Nwora 2, Smits 6, Thompson 8, Dozier Jr 3, Poirier 10, Ercan Osmani 5, Oturu 15, Willis 2 ve Erkan Yılmaz. Maccabi Tel Aviv’in skor katkısı ise Clark 4, Menco 6, Sorkin 22, Rayman 6, Dibartolomeo 8, Cohen 10, Randolph 10, Jokubaitis 19 ve Blatt 3 şeklindeydi.