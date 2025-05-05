Anadolu Festivali Bilecik’te Gerçekleşti

FOLKLORAMA DANS GÖSTERİSİ BİLECİK’TE SAHNELENDİ

Anadolu Opera ve Bale Festivali çerçevesinde Bilecik’te “Folklorama” dans gösterisi gerçekleştirildi. Bu etkinlik, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (DOB) tarafından düzenlenen 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında yapıldı. Folklorama temalı dans gösterileri, sanatseverlerin büyük ilgisini topladı. İzleyiciler, dansçıların performanslarının ardından onları ayakta alkışladı.

AMACIMIZ KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİĞİ ARTIRMAK

Etkinlikte, Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı’nın yanı sıra birçok sanatsever de yer aldı. Festivalin, Türkiye’nin kültürel çeşitliliğini ve zenginliğini opera ve bale aracılığıyla sanatseverler ile buluşturmayı hedeflediğini belirten Bircan, Anadolu’nun farklı bölgelerinde sahne sanatlarını izleyiciyle buluşturarak sanatı daha geniş kitlelere ulaştırmayı istediklerini söyledi. Ayrıca, “Bu sanatların daha az bilindiği şehirlerde farkındalık yaratmak ve izleyici kitlesini artırmak da festivalin önemli amaçları arasındadır. Yaklaşık 47 yıl sonra kentimizde ağırladığımız sanatçılar, opera ve balenin eşsiz ahengini Anadolu ezgileri ve tiyatral gösterilerle harmanlayarak unutulmaz bir deneyim yaşattı” dedi.

BİR HEDEF DE GELENEKSEL SANATLARI YAŞATMAK

Bircan, gösteri sonunda İzmir Devlet Opera ve Bale Müdürü Tolga İyi Uyarlar’a, çömlekten yapılmış bir kahve fincanı takımı hediye etti. Yapılan temsiller, hem yerel halkı hem de farklı şehirlerden gelen sanatseverleri bir araya getirerek, tarihi ve doğal güzelliklerle dolu Anadolu coğrafyasında eşsiz bir sanat atmosferi oluşturdu.