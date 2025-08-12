Anadolu Gastro-Turizm Derneği İle İmzalandı

GASTRO-TURİZM ALANINDA TEKNİK DESTEK SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Anadolu Gastro-Turizm Derneği (AGTD) ve Ankara Kalkınma Ajansı arasında gastro-turizm alanında bir teknik destek sözleşmesi imzalandı. AGTD’den gelen bilgilere göre, Ankara Kalkınma Ajansı’nın başlattığı 2025 Sosyal Yenilik ve Sosyal Kalkınma Teknik Destek Programı çerçevesinde “Sorumlu Gastro-Turizm Perspektifinde AGTD Sosyal Girişim Vizyonu ve Yol Haritası” isimli proje desteklenme hakkı kazandı.

PROJENİN HEDEFLERİ VE UYGULAMA ADIMLARI

Projenin yürütülmesine yönelik teknik destek sözleşmesi, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan ile AGTD yetkililerinin katılımıyla imzalandı. Proje, gastro-turizm alanındaki sosyal girişimcilik vizyonunu güçlendirmeyi, bölgesel kalkınma odaklı sorumlu turizm yaklaşımlarını yaygınlaştırmayı ve yerel gastronomik değerlerin sürdürülebilir kullanımını teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda, eğitim ve kapasite geliştirme aktiviteleri gerçekleştirilecek, sosyal etki odaklı gastro-turizm vizyon belgesi hazırlanacak ve uzun vadeli stratejik plan oluşturulacak.