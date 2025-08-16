Anadolu Kültürü İçin Festivaller Gerçekleşiyor

TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ’NİN AMACI

Türkiye Kültür Yolu Festivalinin, vatandaşları Anadolu kültürüyle buluşturma hedefi olduğu belirtildi. AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, bu festivallerin dışarıdan bakıldığında eğlence gibi gözükse de “aslında temel amaç, vatandaşımızı Anadolu kültürüyle bir araya getirmektir” dedi.

KÜLTÜR ZENGİNLİĞİ VE ETKİNLİKLER

Festival bünyesinde birçok etkinlik düzenlendiğini aktaran Öncü, bu etkinliklerin en önemlisinin, Erzurum’un kültürünü ön plana çıkarmak olduğunu dile getirdi. “O yüzden ben bu tür faaliyetleri hakikaten çok faydalı buluyorum” diyen Öncü, şehrinde üçüncüsünü düzenledikleri için mutluluk duyduğunu ifade etti.

Türkiye Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın Erzurum’u 2025 yılında başkent olarak ilan ettiğini hatırlatan Öncü, bu amaçla 68 faaliyet hayata geçirdiklerini ve bu hafta kırkıncı etkinliği gerçekleştireceklerini aktardı. “Çok değerli bir ilimiz var” ifadesini kullanan Öncü, “Malum, 20 ilçemiz var; 25 bin kilometrelik çok büyük bir alan. Çok farklı kültür zenginliklerimiz mevcut” dedi.

ANADOLU’DA KÜLTÜREL FAALİYETLERİN ÖNEMİ

Bu faaliyetlerin, kültür zenginliğini beslediğini ve vatandaşların farkındalığını artırdığını vurgulayan Öncü, “Dolayısıyla bu faaliyetlerle bu kültür zenginliğimiz besleniyor. O yüzden Anadolu’da bu tür faaliyetlerin gerçekleşmesi çok kıymetli, çok değerlidir” şeklinde konuştu.