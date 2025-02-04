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Spor

Anadolu Kulüpleri Mağdur Ediliyor Açıklaması

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MAÇ SONRASI AÇIKLAMALAR

Süper Lig’in 22’nci haftasında Gaziantep FK, evinde Galatasaray’a 1-0 yenildi. Maçın ardından Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Yılmaz, basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, Galatasaray karşısında iyi bir performans sergilediklerini belirtti.

ANADOLU KULÜPLERİNE YAZIK EDİLİYOR

Futbolda galibiyetlerin yanı sıra mağlubiyetlerin de var olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Galatasaray gibi bir takıma karşı çok iyi oynadığımızı inanıyorum. Bu futbol, yeneriz de yeniliriz de. Ama bazı şeyler ister istemez insanların canını sıkıyor. İki büyük kendi arasında oynasın, aslında biz Anadolu kulüplerine yazık ediliyor diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Sözlerini sürdürerek, “Öncelikle her iki takımı da tebrik ediyorum. Takımın canıyla güzel futbol ortaya koyduğuna inanıyorum. Her zaman hakem konuşmaktan usandık. Hak yiyen bu vebali yarın, öbür gün diğer tarafta vereceğine inanıyorum. Anadolu kulübü olarak elimizden geleni yaptık. Taraftarımıza, oyuncularıma, yönetime ve teknik heyete teşekkür ediyorum” dedi.

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