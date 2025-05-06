Anadolu Medyası, Milletin Sesi Oluyor

ERDOĞAN’IN MEDYA ÖDÜLLERİ KONUŞMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen “10. Anadolu Medya Ödülleri” töreninde konuştu. Erdoğan, Anadolu medyasının önemine vurgu yaparak “Anadolu medyası varsa milletin sesi vardır. Anadolu medyasının sesi gür çıktığı müddetçe inşallah demokrasimiz de serpilecek, sağlam temeller üzerinde yükselmeye devam edecektir.” dedi. Ayrıca Türkiye Basın Federasyonu’na teşekkür eden Erdoğan, ödül alacak basın mensuplarını ve kuruluşları tebrik etti. Şunları kaydetti: “Gecesini gündüzüne katarak çalışan, kalemini ve kelamını halkın hizmetine sunan tüm medya mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum. Rabb’im emeklerinizi zayi etmesin.”

GAZZE’DEKİ BASIN EMEKÇİLERİNE SAYGI

Erdoğan, konuşmasında Gazze’deki durumdan da bahsetti. “Son törenimizin ardından Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde görevini yaptığı için birçok basın emekçisi hayatını kaybetti.” ifadelerini kullanan Erdoğan, “İsrail’in Gazze’ye yönelik acımasız saldırılarında 212 gazeteci şehit oldu.” diyerek, Filistinli gazetecileri anarak rahmet diledi ve “Hakikat savunucusu olan bu kardeşlerimizi rahmetle yad ediyor, meslektaşlarına ve ailelerine başsağlığı temenni ediyorum.” dedi.

ANADOLU MEDYASININ ÖNEMİ

Özgür, sorumlu ve milli basının toplumun doğru bilgilendirilmesinde önemli bir rol oynadığını dile getiren Erdoğan, “Bu yıl 10’uncusunu düzenlediğimiz bu toplantıları sadece ödül töreni olarak görmüyoruz. Yalanın ve dezenformasyonun etrafı kuşattığı bir dönemde hak ve hakikat mücadelesine gönül vermiş medya mensuplarımızla dayanışmamızın simgesi olarak görüyoruz.” ifadesini kullandı. Ayrıca, Anadolu medyasının toplumla bağlantısının ne kadar değerli olduğunu da vurguladı.

AÇIK GÖRÜŞ VE GÜÇ BİRLİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Anadolu medyası, Anadolu kadar bu topraklara aittir.” diyerek, bu medyanın varlığının toplum için hayati olduğunu belirtti. Yılmadan, zorluklar içinde mücadele eden mahalli basının önemine dikkat çekti. “Hakkın, hakikatin, adaletin birer neferi olarak gördüğüm bu kardeşlerimizin ne denli zor şartlar altında görev yaptığının en yakın şahidiyim.” şeklinde konuştu.

MEDYADA GÖREV YAPANLARIN UĞRAŞI

Erdoğan, Anadolu medyasının varlığının önemini vurgulayarak, “Dolayısıyla Anadolu’nun tertemiz vicdanını temsil eden siz medya mensuplarımızla bugün bir kez daha aynı havayı solumaktan duyduğu memnuniyeti ifade ediyorum.” dedi. Ayrıca “Anadolu medyası varsa, milletin sesi vardır” değerlendirmesinde bulunarak, derin bir geçmişe sahip olan bu medyanın demokrasinin temeli olduğunu ifade etti. “Bütün bunları, meselelerin uzağında bir isim olarak söylemiyorum. Tam tersine siyasi hayatımda defalarca medyanın gadrine uğramış birisi olarak dillendiriyorum.” şeklinde konuştu.

Erdoğan, geçmişteki medya baskılarına da dikkat çekerek, Türkiye’nin nereden nereye geldiğini hatırlatırken, “Artık o karanlık, utanç verici günleri geride bırakmaktan memnuniyet duyuyoruz.” dedi.