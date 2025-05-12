Anadolu Mektebi Bursa Programı Devam Ediyor

BURSA’DA ANADOLU MEKTEBİ PROGRAMI DEVAM EDİYOR

Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü ve Anadolu Mektebi iş birliğiyle gerçekleştirilen Anadolu Mektebi Bursa Bölge Programı, 5 ilden gelen öğrencilerin katılımıyla sürüyor. Bursa Erkek Lisesi’nde düzenlenen açılış programında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, bu değerli irfan ve ilim ışığını Bursa’ya taşıyanlara teşekkür etti. Ayrıca, bu heyecanı okullara ulaştıran yöneticilere ve bu tutkuyu öğrencilerle buluşturan öğretmenlere de minnettar olduğunu belirtti.

VATANIN KORUNMASI VE KÜLTÜRÜN ÖNEMİ

Alireisoğlu, vatanın toprak bütünlüğünün korunması gerektiğinin altını çizerek, “Bu mektep de vatanı, insanımızı kazanarak, insanımızı bu kültürün, medeniyetin meyvesi ve dalı haline getirerek tekrardan kazanıyor. Toprak ve insan kazanılarak vatan var edilir.” ifadelerini kullandı. Her bir öğrencinin bir okulunun olduğunu, Anadolu Mektebi’ne katılmanın onları daha da güçlendireceğini vurguladı. “Bir yazar okursa bir okulu daha olur. Bir öğrenicimiz bir artı kaç yazar okuduysa 3-5 okulu daha olabilir. Daha zenginleşebilir, daha güçlenebilir,” dedi.

PROGRAMDA YAPILAN ANALİZLER

Alireisoğlu, bu değerli çalışmanın bir parçası olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, programın hayırlı ve bereketli olmasını temenni etti. Program kapsamında lise öğrencileri, Dede Korkut, Mustafa Kutlu, Sabahattin Ali ve Mehmet Akif İnan’ın eserlerini analiz etti. İlk oturumda, 5 ilden gelen öğrenciler, Mustafa Kutlu’nun eserlerini inceleyerek hazırladıkları metinlerin sunumlarını gerçekleştirdi. Yarın sona erecek Anadolu Mektebi Sinop Bölge Programı’na, Anadolu Mektebi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü, il ve ilçe milli eğitim müdürlüğündeki yöneticiler, öğretmenler ve öğrenciler katılacak.