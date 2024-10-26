Anadolu’nun Eşsiz Koku Ve Parfümleri

ANADOLU’NUN EŞSİZ KOKULARI GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Zengin tarihsel geçmişe sahip Anadolu topraklarının eşsiz kokularını ortaya çıkaran koku uzmanı ve parfüm tasarımcısı Bihter Türkan Ergül, Mustafa Kemal Atatürk’ün ve Smyrna’nın (İzmir) parfümünü modern çağa uyarlıyor. Ergül, Atatürk’ün kullandığı kokulara bire bir ulaşmanın mümkün olmadığını, ancak onunla vakit geçiren kişilerin anılarından esinlenerek çalışmalar yaptıklarını belirtiyor. “Örneğin; Mustafa Kemal Atatürk beyaz leblebisini yerken ellerine menekşe kolonyası dökermiş. Yine bir paşanın anılarında vardı ve bununla beraber ‘şipre’ ve ‘fujer’ kokularını tercih ettiğini biliyoruz. Amacımız burada onun liderliğini, duygularını ve onun kullandığı losyonlardan, parfümlerden, kokulardan ilham alarak çağımıza kokusuna uyarlamaktı” diyor.

SMYRNA PARFÜMÜNDE TARİHİ ESİNLER

Ergül, “Smyrna” parfümünde Mezopotamya topraklarında da her zaman yetişen nergis, akgünlük, ardıç, portakal, mandalina ve neroli gibi malzemeleri kullandıklarını ifade ediyor. Anadolu’nun zengin tarihi ve kültürel geçmişi boyunca birçok farklı dönemin kokuları yeniden keşfedilip sergileniyor. Bihter Türkan Ergül, tarihi figürlerin ve sembollerin kokularını tasarlamakta önemli bir rol üstleniyor; bu parfümler, İzmir Kültür Yolu Festivali’nde sergileniyor.

ATATÜRK’ÜN KOKUSU YENİDEN HAYATA GEÇİYOR

İzmir Kültür Yolu Festivali’nde, Mustafa Kemal Atatürk’ün kokusunun ziyaretçiler tarafından deneyimleneceğini söyleyen Ergül, “Kendisinin kullandığı kokulara bire bir ulaşmak elbette mümkün değil. Ancak onunla vakit geçirmiş, onu görmüş kişilerin anılarından yakaladığımızla çalıştık. Kokuyu deneyimleyen ziyaretçilerimizden ‘Koku Cumhuriyet’in ilk yıllarını anımsatıyor’ cümlesi, benim için çok çok önemli ve gurur verici” diye konuşuyor.

KOKULARLA ZAMANDA YOLCULUK

Ergül, festivalde İzmir Arkeoloji Müze Müdürlüğü’nden Elif Erginer ile birlikte Sezar’ın kokusunu da gündeme getirdiklerini belirtiyor. “Anadolu toprakları, koku kültürü konusunda çok zengin. Bir koku bizi ana, zamana götürür. Biz de kokularla zamanda yolculuk yapmak istiyoruz” diyor. İtalya’nın Milano şehrindeki parfüm tasarımcılarıyla iş birliği yaparak, Sezar’ın kokusunu günümüze uyarladıklarını söylüyor. 2006 yılından bu yana Hürrem Sultan, Kanuni Sultan Süleyman ve Fatih Sultan Mehmet gibi tarihi figürlerin kokularını da hayata geçirdiklerini ekliyor.

ANTİK ÇAĞ’IN EN KIYMETLİ BİTKİSİ İRİS

Ergül, tarihsel kaynaklara erişim sağlamanın öneminden bahsediyor. “Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ulaşmak daha kolay. Ancak Asur, Sümer, Hitit dönemlerinde, çivi yazıları ve arşivlerle çalışmak daha karmaşık” diyor. Antik çağda, birçok değerli bitki ve aromatik malzeme bulunduğunu, bu bağlamda özellikle iris bitkisinin önemine vurgu yapıyor. Kendi araştırmaları ve gelişimleri ile kokuların geçmişten geleceğe aktarılmasına katkıda bulunmakta kararlı.