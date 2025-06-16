Anadolu’nun Kültürel Mirasına Yolculuk Sergisi Açıldı

ANADOLU’NUN KÜLTÜREL MİRASINA YOLCULUK PROJESİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Cumhuriyet’in 102’nci yılı dolayısıyla ‘Anadolu’nun Kültürel Mirasına Yolculuk’ projesi kapsamında, ‘Bir Tutkunun Peşinde: Leyla Asım Turgut’ sergisini Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde açtı. Bu proje çerçevesinde oluşturulan sergi, İstanbul’da 16 Haziran-1 Eylül 2025 tarihleri arasında ziyaretçilerini bekliyor. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ile İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin’in katılımıyla gerçekleştirilen açılış, Türkiye’de kültürel mirasın önemini öne çıkaran bir etkinlik oldu.

LEYLA ASIM TURGUT’UN ESERLERİ

Sergide, ilk kadın mimar ve ilk kadın yüzücü olan Leyla Asım Turgut’un yaşamı ve kültürel katkıları detaylı bir şekilde ele alınıyor. Sergide toplam 140 eser yer alıyor. Bu eserlerin 135’i ilk kez bir araya getiriliyor. Eserler arasında mimari çizimler, geleneksel giysiler, kişisel eşyalar, aile belgeleri ve arkeolojik objeler bulunuyor. Leyla Asım Turgut, Cumhuriyet kadınlarından biri olarak, yaşamı boyunca önemli katkılarda bulunmuş bir kişilik olarak sergide yer alıyor.

ETKİNLİKLERİMİZ DEVAM EDİYOR

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, “Sergilerimizin çıkış noktası Cumhuriyetimizin 102’nci yılıydı. 102 sergiyle bu yılı taçlandırmayı hedefledik. Bugünkü sergimiz, Leyla Asım Turgut’un özel hayatına ve kariyerine dair bir seçki sunuyor. 140 eserimiz var ve bunlardan 135 tanesi bu sergi için özel olarak gün yüzüne çıkıyor” dedi. Yazgı, şu ana kadar 50 serginin tamamlandığını ve bu serginin 51’inci olduğunu ifade etti.

SANATSEVERLERİ BEKLİYORUZ

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, açılışta yaptığı konuşmada Leyla Asım Turgut’un önemli bir figür olarak tarihteki yerinin altını çizdi. “Leyla Asım Turgut, babası Hariciye Bakanı Mustafa Asım Turgut’un ailesinden gelmekte ve hem koleksiyonculuk hem de sporculuk alanında önemli işler başarmıştır. Bu sergi, 20’nci yüzyıla dair önemli eserleri barındırıyor. Tüm sanatseverleri buraya davet ediyoruz” diyerek serginin değerine dikkat çekti.