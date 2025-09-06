Anadolu Otoyolu Düzce’de Trafik Kazası

TRAFFİK KAZALARIYLA İLGİLİ SON DURUM

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde gerçekleşen 4 ayrı trafik kazasında toplam 30 araç birbirine girdi. Bu kazalarda 16 kişi yaralanırken, maalesef 1 kişi hayatını kaybetti. Kazalar, Düzce ile Sakarya’nın Hendek ilçesi gişeleri arasında Düzce sınırları içinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sağanak yağış nedeniyle yolun kayganlaşması ve görüş mesafesinin düşmesi, bu kazaları peş peşe getirdi.

ARAÇLARIN ÇEŞİTLİLİĞİ VE YARALI SAYISI

Dört ayrı noktada meydana gelen trafik kazalarında, içlerinde otomobil, cip, tır ve kamyon bulunan 30 araç birbirine girdi. Bu kazalarda toplam 16 kişi yaralanırken, bir kişinin hayatını kaybetmesi büyük bir üzüntü yarattı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Düzce ve Sakarya’daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Otoyolun Ankara istikameti, kazalar nedeniyle trafiğe kapandı ve uzun araç kuyrukları oluştu.

YARALI SÜRÜCÜNÜN DOSTU

Kazanın ardından, bir otomobilde yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılarak boyunluk takıldı. Daha sonra yaralı şahıs ayağa kalktı ve ambulansı beklemeye başladı. Bu süreçte, araçta bulunan köpeğini yanına alan sürücü, can dostunu bir an olsun yanından ayırmadı.