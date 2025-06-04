Anadolu Otoyolu’nda Akıcı Yoğunluk Var

ANADOLU OTOYOLUNDA YOĞUNLUK SÜRÜYOR

Düzce geçişinde, Kurban Bayramı tatili için memleketlerine gidenlerin oluşturduğu akıcı yoğunluk devam ediyor. Bayramı aileleriyle birlikte geçirmek amacıyla yola çıkan sürücüler, Düzce’de Anadolu Otoyolu’nda Ankara yönünde rahat bir şekilde ilerliyor.

KAZALARA MÜDAHALELER SÜRÜYOR

Düzce geçişinde, zaman zaman meydana gelen maddi hasarlı kazalar için ise karayolları ekipleri hızlı bir şekilde müdahale ediyor ve yolun kısa sürede yeniden trafiğe açılması için çaba harcıyor. Öte yandan, İstanbul istikametinde trafiğin oldukça düşük seviyelerde ilerlediği gözlemleniyor.

BAYRAM TRAFİĞİ DEVAM EDECEK

Bayram trafiğinin arefe günü geç saatlere kadar devam etmesi bekleniyor. Sürücüler, bu yoğun dönemde dikkatli olmaları konusunda bilgilendiriliyor.