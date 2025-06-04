Anadolu Otoyolu’nda Akıcı Yoğunluk Var

ANADOLU OTOYOLUNDA YOĞUNLUK SÜRÜYOR
Düzce geçişinde, Kurban Bayramı tatili için memleketlerine gidenlerin oluşturduğu akıcı yoğunluk devam ediyor. Bayramı aileleriyle birlikte geçirmek amacıyla yola çıkan sürücüler, Düzce’de Anadolu Otoyolu’nda Ankara yönünde rahat bir şekilde ilerliyor.
KAZALARA MÜDAHALELER SÜRÜYOR
Düzce geçişinde, zaman zaman meydana gelen maddi hasarlı kazalar için ise karayolları ekipleri hızlı bir şekilde müdahale ediyor ve yolun kısa sürede yeniden trafiğe açılması için çaba harcıyor. Öte yandan, İstanbul istikametinde trafiğin oldukça düşük seviyelerde ilerlediği gözlemleniyor.
BAYRAM TRAFİĞİ DEVAM EDECEK
Bayram trafiğinin arefe günü geç saatlere kadar devam etmesi bekleniyor. Sürücüler, bu yoğun dönemde dikkatli olmaları konusunda bilgilendiriliyor.