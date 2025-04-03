Anadolu Otoyolu’nda Alev Alan Aracın Yangını Söndürüldü

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Anadolu Otoyolu’nda, motor kısmından alev alan bir otomobildeki yangın, diğer sürücüler ve jandarma ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, Anadolu Otoyolu’nun Gümüşova Rampalar mevkiinde gerçekleşti.

SÜRÜCÜNÜN MÜDAHALESİ

Sakarya’dan Bolu istikametine seyir eden M.A.T. idaresindeki 06 EFF 910 plakalı araçtan dumanların yükseldiğini gören sürücü, aracı hızla emniyet şeridine çekti. Araçtan inen sürücü, kaputun altında alevlerin yükseldiğini fark edince yangın tüpü ile yangına müdahale etmeye çalıştı.

YANGINA GENEL MÜDAHALE

Güzergah üzerinde bulunan diğer sürücüler de alev alan araca yangın söndürme tüpleri ile müdahale etti. Jandarma ekipleri de motor kısmındaki alevlere yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederek, alevlerin büyümesini engelledi ve yangını söndürdü. Olay sonucunda araçta maddi hasar meydana gelirken, yolda kontrollü olarak sağlanan trafik, aracın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.